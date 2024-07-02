Житель Кабардино-Балкарии дважды оштрафован за дискредитацию военных

02 июля 2024, 14:05

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Суд в Кабардино-Балкарии оштрафовал дважды на суммы по 15 тысяч рублей 61-летнего местного жителя Владимира Крячко, признав его виновным в том, что он негативно отзывался о российских военных.

Как информировал "Кавказский узел", 2 июня стало известно, что на жителя Кабардино-Балкарии Владимира Крячко составлены два административных протокола о дискредитации армии.

Эльбрусский районный суд признал 61-летнего Владимира Крячко из Тырныауз виновным по двум делам о дискредитации армии и назначил ему два штрафа по 15 тысяч рублей каждый, сообщил сегодня в своем телеграм-канале Центр защиты прав человека "Мемориал"*.

Уточняется, что оба протокола на Крячко были составлены по статье 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России".

Крячко работает таксистом. По версии следствия, он "призывал к воспрепятствованию использования" вооруженных сил России, когда возил клиентов, сказано в сообщении.

Комментариев от Владимира Крячко или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что ответственность за дискредитацию армии была введена 4 марта 2022 года. После этого жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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