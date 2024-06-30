ЕСПЧ признал нарушение прав Бараха Чемурзиева

30 июня 2024, 19:50

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Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить осужденному активисту Бараху Чемурзиеву 5000 евро за арест по делу о митинге в Магасе. Решение принято на фоне отказа России исполнять постановления ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2019 года защита председателя общественного движения "Опора Ингушетии" Бараха Чемурзиева, арестованного по делу о митинге в Магасе, подала жалобу в ЕСПЧ.

Семь ингушских активистов, в том числе Барах Чемурзиев, были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам. В январе 2024 года защитники обжаловали приговор в кассационной инстанции.

Европейский суд по правам человека рассмотрел жалобу на арест Бараха Чемурзиева, поданную в ноябре 2019 года, и обязал власти России выплатить ему компенсацию в 5000 евро, указано в решении, размещенном 27 июня на сайте ЕСПЧ.

Суд признал нарушение прав Чемурзиева, предусмотренных статьями 5 (Право на свободу и личную неприкосновенность) и 6 (Право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции о правах человека.

Нарушениями в документе названы "отсутствие соответствующих и достаточных оснований для содержания под стражей" и "отсутствие беспристрастности суда".

11 июня 2022 года Владимир Путин подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

Напомним, в суде апелляционной инстанции Барах Чемурзиев заявил, что обвинение в участии в экстремистском сообществе не подкреплено доказательствами, а приговор основан на предположениях, противоречащих показаниям свидетелей и выводам экспертов.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста". Материалы об этом процессе собраны на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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