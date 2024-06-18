Близких Кевина Лика встревожило отсутствие информации о его местонахождении

18 июня 2024, 12:01

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Близкие 18-летнего Кевина Лика из Майкопа, осужденного за госизмену, не могут добиться информации о его местонахождении после того, как он был этапирован из Краснодара в Архангельскую область, где должен отбывать наказание, рассказала его мать.

Как информировал "Кавказский узел", 6 июня стало известно, что 18-летний Кевин Лик из Майкопа, осужденный за госизмену, этапирован для отбывания наказания из Адыгеи в Архангельскую область.

По слова матери Кевина Лика, Виктории Лик, она не может установить местонахождение ее сына после того, как его в начале июня этапировали из СИЗО Краснодара, передало сегодня в своем телеграм-канале "ОВД Инфо"*.

Кевин Лик уже должен находиться в средней полосе России судя по тому, сколько времени прошло с момента его отбытия из Краснодара. Матери юноши не удалось получить информацию о его местонахождения в администрациях СИЗО в Саратове и Кирове, которые расположены на пути следования ее сына, сообщила группа поддержки Лика в своем телеграм-канале "История Кевина Лика".

"Мы обеспокоены и надеемся, что в ближайшее время сможем выяснить, где находится Кевин Лик", – сказано в публикации.

Напомним, 18 июня стало известно, что адвокат подал кассационную жалобу на приговор суда, признавшего Кевина Лика виновным в госизмене.

28 декабря 2023 года суд приговорил Кевина Лика к четырем годам заключения. 3 апреля апелляционная инстанция изменила приговор Лику, исключив из приговора срок ограничения свободы, оставив в силе наказание в четыре года лишения свободы.

Кевин Лик имеет гражданство Германии и России. По версии следствия, что он оказывал Германии помощь в "деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации". Обвинение считает, что будучи школьником, Лик наблюдал за местной воинской частью и фотографировал места ее дислокации.

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