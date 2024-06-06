Кевин Лик. Фото: Sota https://sotavision.world/bolshoy-chelovek/

06 июня 2024, 13:04

Кевин Лик этапирован в колонию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

18-летний Кевин Лик, осужденный за госизмену, этапирован для отбывания наказания из Адыгеи в Архангельскую область.

Как информировал "Кавказский узел", 28 декабря 2023 года суд приговорил 18-летнего жителя Майкопа к четырем годам заключения, признав его виновным в госизмене. 18 лет Лику исполнилось весной 2023 года. 5 апреля мать юноши заявила, что приговор будет обжалован.

Кевин Лик этапирован из СИЗО при ИК-1 в Тлюстенхабле в Адыгее в Архангельскую область, сообщила 5 июня в своем телеграм-канале "История Кевина Лика" его группа поддержки.

Сколько времени займет этап, неизвестно. За ситуацией следит консульство Германии. Предположительно, во время этапирования Кевин Лик будет временно помещен в СИЗО Волгограде, которое станет местом временной остановки, сказано в сообщении.

Напомним, Кевин Лик родился в Германии, он имеет гражданство Германии и России. Обвинение сочло, что подросток оказывал Германии помощь в "деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации".

По версии следствия, будучи школьником, Лик наблюдал за местной войсковой частью и фотографировал места ее дислокации.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включены в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"14 дагестанцев объявлены в розыск за переход на сторону Украины", "Сотрудник Минприроды Кубани осужден за шпионаж", "Житель Кубани задержан за попытку примкнуть к украинской армии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

06 июня 2024, 12:35

  • Суд оставил под стражей Фарида Мехрализаде

    Апелляционный суд в Баку оставил без удовлетворения жалобу на содержание под стражей экономиста Фарида Мехрализаде, обвиняемого по делу Abzas Media. Защита сочла решение суда необоснованным и заявила о намерении ходатайствовать о переводе Мехрализаде под домашний арест.

06 июня 2024, 11:59

06 июня 2024, 11:08

06 июня 2024, 10:13

06 июня 2024, 09:44

  • В Гори арестован оппозиционер Иосеб Бабаев

    Следствие добилось заключения под стражу оппозиционера из Гори Иосеба Бабаева, подозреваемого в незаконном обороте оружия. Бабаев известен критикой властей, его адвокат заявил, что силовики подбросили ему оружие.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи