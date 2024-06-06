Кевин Лик этапирован в колонию

06 июня 2024, 13:04

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18-летний Кевин Лик, осужденный за госизмену, этапирован для отбывания наказания из Адыгеи в Архангельскую область.

Как информировал "Кавказский узел", 28 декабря 2023 года суд приговорил 18-летнего жителя Майкопа к четырем годам заключения, признав его виновным в госизмене. 18 лет Лику исполнилось весной 2023 года. 5 апреля мать юноши заявила, что приговор будет обжалован.

Кевин Лик этапирован из СИЗО при ИК-1 в Тлюстенхабле в Адыгее в Архангельскую область, сообщила 5 июня в своем телеграм-канале "История Кевина Лика" его группа поддержки.

Сколько времени займет этап, неизвестно. За ситуацией следит консульство Германии. Предположительно, во время этапирования Кевин Лик будет временно помещен в СИЗО Волгограде, которое станет местом временной остановки, сказано в сообщении.

Напомним, Кевин Лик родился в Германии, он имеет гражданство Германии и России. Обвинение сочло, что подросток оказывал Германии помощь в "деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации".

По версии следствия, будучи школьником, Лик наблюдал за местной войсковой частью и фотографировал места ее дислокации.

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