Ислам Махачев в первом бою защитил титул чемпиона UFC

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В первом поединке в ранге лучшего бойца UFC россиянин Ислам Махачев подтвердил принадлежащий ему титул чемпиона в легком весе.

Как сообщал "Кавказский узел", в 2023 году боец из Дагестана Ислам Махачев в турнире по смешанным единоборствам UFC 284 победил австралийца Александра Волкановски и отстоял свой титул чемпиона в легком весе.

2 июня Ислам Махачев защитил титул чемпиона в категории до 70 кг. Он одолел в бою американца Дастина Пуарье. Поединок прошел в городе Ньюарк (США) на турнире UFC 302 и завершился победой Махачева после удушающего приема в пятом раунде.

Сегодняшняя победа Махачева стала четырнадцатой подряд. По этому показателю он превзошел своего друга Хабиба Нурмагомедова, у которого было максимально тринадцать побед подряд.

При этом шансы на победу 35-летнего Дастина Порье оценивались 1 к 6. За боем следил и бывший президент США Дональд Трамп, передает РБК.

После поединка Махачев заявил, что теперь хотел бы покорить и следующую категорию — полусредний вес, написал "Коммерсант".

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