Активист партии "Мусават" убит в Азербайджане

14 мая 2024, 16:16

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Исчезнувший активист оппозиционной партии "Мусават" Натиг Мехти был убит сослуживцем, подозреваемый задержан, сообщило МВД Азербайджана. Соратники по партии охарактеризовали Мехти, который работал ночным сторожем в школе, как бесконфликтного человека.

Как писал "Кавказский узел", активист оппозиционной партии "Мусават" Натиг Мехти из Сабаильского района Баку пропал без вести 10 мая, сообщили его соратники.

В связи с заявлением членов семьи Натига Мехти (Улубек) об его исчезновения органы полиции приступили к розыскным мероприятиям, в ходе расследования было установлено, что он был убит, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МВД.

В ведомстве отметили, что Мехти (Улубек) был убит в Баку "своим сослуживцем по работе". Подозреваемый по фамилии Исламов задержан, подчеркнули в ведомстве. В МВД не раскрыли обстоятельств и мотивов преступления, сославшись на отсутствие детальной информации.

Глава пресс-службы партии «Мусават» Мустафа Гаджибейли сказал корреспонденту "Кавказского узла", что Мехти (Улубек) работал охранником в одной из бакинских школ. По его словам, о гибели активиста он узнал от журналистов. Гаджибейли выразил сожаление в связи с трагической гибелью активиста.

Еще один активист партии "Мусават", близко знавший убитого активиста, сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что 60-летний Мехти (Улубек) работал ночным сторожем в одной из школ в жилом массиве Гюнешли Баку.

По его словам, у Мехти был в разводе, у него не было детей. "Но у него были две сестры, племянники. Сегодня его племянника вызвали в 37-ое отделение полиции в связи с исчезновением Натига Мехти", - сказал этот активист. Он отметил, что Мехти был спокойным, бесконфликтным человеком.

Натиг Мехти (Улубек) был заместителем председателя Сабаильской районной организации "Мусават". Ранее он баллотировался на пост председателя "Мусават" на недавнем съезде партии, пояснил Асланлы. "Но после того была выдвинута кандидатура Исы Гамбара, Улубек за несколько дней до выборов снялся с выборов", – рассказал ранее глава исполнительного аппарата "Мусавата" Гюльаг Асланлы.

"Мусават" – старейшая оппозиционная партия Азербайджана, созданная в 1911 году и имеющая правоцентристскую ориентацию. В 1918-1920 годы "Мусават" была основной политической силой в правительстве, в годы СССР действовала в эмиграции в Турции.

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