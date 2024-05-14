Оппозиционный активист пропал без вести в Азербайджане

14 мая 2024, 11:33

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Активист оппозиционной партии "Мусават" Натиг Мехти из Сабаильского района Баку пропал без вести, сообщили его соратники.

По словам руководителя пресс-службы партии "Мусават" Мустафа Гаджибейли, активист Натиг Мехти (Улубек) исчез еще 10 мая, но его соратникам по партии об этом стало известно только сегодня.

"Члены семьи Натига Улубека сообщили в полицию об исчезновении его 10 мая вместе со своим автомобилем. Но до сих пор прояснить его судьбу не удалось", – сказал Гаджибейли корреспонденту "Кавказского узла".

Звонки на телефон Улубека не поступают, отметил глава исполнительного аппарата партии "Мусават" Гюльаг Асланлы. "Мы пытаемся прояснить его судьбу. Сегодня мы связывались с МВД, они обещали расследовать вопрос и ответить", – сказал Асланлы корреспонденту "Кавказского узла".

Натиг Улубек является заместителем председателя Сабаильской районной организации "Мусават". Ранее он отметился тем, что баллотировался на пост председателя "Мусават" на недавнем съезде партии, пояснил Асланлы. "Но после того, была выдвинута кандидатура Исы Гамбара, Улубек за несколько дней до выборов снялся с выборов", – пояснил глава исполнительного аппарата "Мусавата".

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями МВД Азербайджана. Пресс-служба ведомства не ответила на телефонные звонки и на письменный запрос.

"Мусават" – старейшая оппозиционная партия Азербайджана, созданная в 1911 году и имеющая правоцентристскую ориентацию. В 1918-1920 годы "Мусават" была основной политической силой в правительстве, в годы СССР действовала в эмиграции в Турции.

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