Юристы прокомментировали дело о подростковой диверсии в Волгограде

14 мая 2024, 13:07

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Сомнительно, что поджог вышек сотовой связи, которые вменяют подростка в Волгограде, мог привести к подрыву экономической безопасности и (или) обороноспособности РФ, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Органы следствия должны будут доказать в суде, что несовершеннолетние участники поджога двух вышек сотовой связи в Волгограде совершили диверсию, считают опрошенные «Кавказским узлом» эксперты Роман Мельниченко и Дмитрий Захватов.

Как писал "Кавказский узел", четверо волгоградцев были задержаны по делу о поджоге двух вышек сотовой связи. По данным следствия, студент волгоградского колледжа вместе с тремя школьниками, таксистом и безработным подожгли две вышки сотовой связи по поручению неизвестных кураторов. Двое 14-летних школьников еще не достигли возраста уголовной ответственности, а другие четверо фигурантов задержаны, возбуждено уголовное дело по статье "Диверсия".

Как заявил корреспонденту «Кавказского узла» кандидат юридических наук Роман Мельниченко, "диверсия является видом такого преступления как уничтожение чужого имущества". При это квалифицирующим его признаком (то, что отличает диверсию от уничтожения имущества) является субъективная сторона — цель, считает эксперт.

«Если состав статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества) не зависит от цели, для которой это имущество было уничтожено, то для квалификации по такому составу как "диверсия" необходима цель - подрыв экономической безопасности государства. Органы следствия должны будут доказать, что участники поджога имели своей целью подорвать Россию», - сказал Мельниченко.

«Как можно догадаться из диспозиции данной нормы («диверсия»), поджог вышки сотовой связи может квалифицироваться как диверсия. Однако для правильной квалификации поджога вышки сотовой связи по статье «диверсия», необходимо доказать, что этот поджог был совершен с умыслом, направленным на подрыв экономической безопасности и (или) обороноспособности РФ. В противном случае, деяние скорее подлежит квалификации по статье об умышленном уничтожении чужого имущества», - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Дмитрий Захватов.

«Отечественное репрессивное законодательство имеет <...> традицию, согласно которой диспозиции «государственных преступлений» надлежит расписывать максимально пространно. Так, чтобы грани между различными составами преступлений стирались настолько, чтобы имелась возможность, в случае политической необходимости, вменять гражданам более тяжкие составы», - дал свою оценку закону юрист Захватов.

Дмитрий Захватов также заметил, что ему непонятно что подразумевается под терминами «экономическая безопасность» и «обороноспособность». По мнению юриста, эти понятия в законодательстве «не конкретизированы».

«Если определение второго термина еще как-то можно уяснить из законодательства в области обороны, то что собой представляет первое, лично мне неясно. Подобное намеренное искажение законодательства позволяет за одно и то же деяние, например, за поджог релейного шкафа на железной дороге, привлекать к уголовной ответственности граждан на свое усмотрение: по статье о теракте, о диверсии и об умышленном уничтожении чужого имущества», - отметил Захватов.

По мнению Романа Мельниченко, "вышка сотовой связи является предметом умышленного уничтожения имущества или диверсии, если последняя будет доказана, так как статья о диверсии прямо предусматривает "поджог, направленный на разрушение средств связи". "Само по себе принадлежность вышки государству или коммерческой компании не влияет на квалификацию, однако, в контексте несовершеннолетних подозреваемых, может свидетельствовать об отсутствии у них умысла на экономический подрыв государства, - считает он. - Возможный, например, поджог военных складов свидетельствовал бы об обратном".

Дмитрий Захватов, в свою очередь, считает, что "поджог рандомной вышки сотовой связи вряд ли способен нанести какой-либо ущерб обороне государства или существенно замедлить экономику страны или отдельных отраслей". "Это вообще какое-то очень странное и глупое «задание», больше похожее на провокацию", - высказал свою точку зрения Дмитрий Захватов.

При этом Захватов назвал дело «подростковых диверсантов» "подставой молодых людей" со стороны силовиков.

На вопрос о мере пресечения для подозреваемых подростков, Роман Мельниченко ответил, что привлечение к уголовной ответственности несовершеннолетних с 14 лет возможно, если следствие будет доказывать, что они уничтожили чужое имуществу из хулиганских побуждений либо это повлекло по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия.

«Согласно представленной информации, подростки до 16 лет не подпадают под данную уголовную ответственность, а значит, им не может быть применена никакая мера пресечения. Совершеннолетним же по этим статьям грозит до двух лет лишения свободы в случае признания их виновными за уничтожение имущества, и в случае признания их диверсантами - до 20 лет лишения свободы», - утверждает эксперт.

При этом в случае полного или частичного возмещения ущерба фигурантам дела могут смягчить наказание: этот факт будет учитываться при определении размера наказания, сослался на ст. 61 Уголовного кодекса РФ Мельниченко.

«Суд будет исходить из возраста, в котором подсудимый находился на момент совершения преступления. Уголовный Кодекс содержит ряд поблажек лицам, не достигшим 18 летнего возраста на момент совершения преступления, например, само несовершеннолетие является смягчающим вину обстоятельством», - пояснил он.

Дмитрий Захватов напомнил, что по общему правилу уголовная ответственность наступает с 16 лет. "Возраст, с которого наступает уголовная ответственность - это обязательный элемент субъекта преступления. Это означает, что в случае, если преступление было совершено до достижения определенного возраста, уголовная ответственность не наступает", - сказал он. Этим правилом, по мнению юриста, суды и органы следствия «нередко пренебрегают». Захватов заявил, что ему известны случаи привлечения к уголовной ответственности до достижения возраста, указанного в законе.

«Из общего правила есть исключения. Например, возраст, с которого наступает уголовная ответственность по статье «умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах» или «теракт», наступает с 14 лет. Однако статья УК о диверсии подчиняется общему правилу и ответственность за данное преступление наступает с 16 лет», - сказал Захватов.

Максимальное наказание в виде лишения свободы, которое можно назначить лицу, совершившему особо тяжкое преступление в возрасте до 16 лет, составляет 10 лет лишения свободы. "Закон и практика не содержат ограничений для избрания несовершеннолетним обвиняемым или подозреваемым в совершении тяжких, особо тяжких и средней тяжести преступлений меры пресечения в виде заключения под стражу", - пояснил Захватов.