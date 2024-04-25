Полиция перекрыла дорогу Баганис - Воскепар

25 апреля 2024, 16:33

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Силовики перекрыли автотрассу между двумя селами в Тавушской области, жители которой протестуют против передачи земель Азербайджану.

Как писал "Кавказский узел", жители села Киранц, протестующие против делимитации армяно-азербайджанской границы, объявили сегодня, что установили круглосуточное дежурство на автодороге Киранц – Воскепар. Дорога остается блокированной шестой день, сообщил "Кавказскому узлу" староста села Киранц.

19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР, после чего в приграничной Тавушской области начались акции протеста. Протесты из Тавушской области могут распространиться на всю Армению, спрогнозировал политический аналитик Армен Ованнисян.

Полицейские сегодня утром перекрыли дорогу Баганис - Воскепар в Тавушской области, объяснив, что проводятся "какие-то работы", сообщило издание News.am, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Акции протеста продолжаются на разных участках дороги как в Тавушской области, так и других регионах Армении. В частности, жители села Киранц не намерены разблокировать дорогу, а также мост, который, как они считают, согласно опубликованной карте, перейдет Азербайджану.

По словам жителя Киранца Андраника Назаряна, если этот план реализуется, в селе возникнут серьезные проблемы. Граница пройдет в 50 метрах от сельской школы, ряд домов перейдет Азербайджану. "Дом, построенный в 1970-х годах моим дядей, согласно карте, переходит Азербайджану. Как такое может быть? Дом с земельным участком имеет кадастровый документ еще с Советской Армении", - сказал в эфире радио "Азатутюн" Назарян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Мужчина считает, что три дома в Киранце власти планируют передать Азербайджану, но есть и другие дома, которые находятся на этой условной линии. "А что будет с этими домами? Кто-то может жить прямо на линии границы, где азербайджанские войска? Ни по каким документам, никогда за всю историю Киранца эти территории не имели ничего общего с Азербайджаном", - сказал Андраник Назарян.

Другой житель Киранца Геворг Симонян отметил, что на встрече с премьер-министром Николом Пашиняном они представили ситуацию, привели данные о том, что их село никогда не было на территории Азербайджана, а сейчас, по плану, часть села отходит азербайджанской стороне. "Пашинян ничего положительного не сказал, сказал, ничего не можем поделать", - посетовал Симонян.

По его мнению, в случае передачи дороги с мостом Азербайджану въезд и выезд в село Киранц будет закрыт. Вопрос дороги острее, чем вопрос домов, добавил мужчина. "Дом - мой, а дорога - всех нас. Это стратегически важный участок", - отметил Симонян.

Напомним, 23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке, несмотря на протесты жителей приграничных сел Тавушской области.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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