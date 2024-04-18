Богдан Абдурахманов взял на себя идею поджога военкомата

18 апреля 2024, 04:30

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Богдан Абдурахманов, обвиняемый по делу о поджоге здания военкомата в Горячем Ключе, подтвердил показания второго обвиняемого Бориса Гончаренко, заявив, что готов был осуществить замысел в одиночку.

Как писал "Кавказский узел", 19 февраля сотрудник военкомата Горячего Ключа, допрошенный в суде по делу о поджоге здания, не смог подтвердить значительный ущерб учреждению. Это дает надежду на смягчение обвинения Борису Гончаренко и Богдану Абдурахманову, сообщил адвокат. Правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" признал обоих политзаключенными. На заседании 19 марта Борис Гончаренко признался, что изготовил зажигательную смесь для второго обвиняемого Богдана Абдурахманова. По словам матери, Борис также пожаловался на ухудшение здоровья в СИЗО.

Пожар в здании военкомата в Горячем Ключе произошел 6 октября 2022 года, сотрудникам удалось потушить огонь до приезда пожарных. В поджоге обвинены Борис Гончаренко и Богдан Абдурахманов, дело расследуется по статье о теракте (часть 2 статьи 205 УК РФ). Обвинение считает, что Гончаренко совершил преступление вместе с другим человеком, однако сам Гончаренко заявил, что изготовил горючую смесь, но не участвовал в поджоге военкомата и не знал, как другой человек планирует ее использовать.

Заседание по делу Бориса Гончаренко и Богдана Абдурахманова 17 апреля в основном было посвящено допросу последнего, рассказал "Кавказскому узлу" адвокат Бориса Гончаренко Феликс Вертегель.

По словам адвоката, Абдурахманов подтвердил показания его подзащитного, который тот дал на заседании в марте.

«Абдурахманов показал, что совершить поджог было исключительно его идеей, продиктованной хулиганскими соображениями, но также и соображениями противодействия мобилизации. Он подчеркнул, что все равно сделал бы это, вне зависимости от того, помог бы ему Гончаренко, который только приготовил смесь, или нет», - сказал Вертегель.

По словам адвоката, самочувствие Гончаренко, жаловавшегося на ухудшение здоровья, стабилизировалось. «Особых обострений у него нет», - добавил Вертегель.

Следующее заседание суда назначено на 7 мая.

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