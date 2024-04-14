Житель Астрахани обвинен в дискредитации российских военных

14 апреля 2024, 05:59

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Административный протокол за дискредитацию российской армии составлен на жителя Астрахани Петра Воронина, дело поступило на рассмотрение суда.

Как информировал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после этого приверженцев пацифистских взглядов стали привлекать по новой статье 20.3.3 КоАП. Максимальное наказание для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Административный протокол за дискредитацию российской армии составлен в отношении жителя Астрахани Петра Воронина, следует из данных, опубликованных на сайте Советского районного суда.

В карточке дела указано, что в отношении Воронина составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Дело поступило на рассмотрение суда в конце февраля. Его рассмотрение дважды откладывалось по "прочим основаниям". Что стало поводом для составления протокола - пока не сообщается.

"Кавказский узел" также сообщал, что в конце марта Советский суд Астрахани оштрафовал местного жителя Руслана Дэра на 30 тысяч рублей за пацифистскую публикацию в соцсети, признав ее дискредитирующей российскую армию.

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