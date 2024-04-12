Следствие отчиталось о новых уголовных делах против Свидетеля Иеговы* из Черкесска

12 апреля 2024, 18:17

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Начато расследование уголовных дел об участии в деятельности экстремисткой организации и вовлечении в нее против Свидетеля Иеговы* из Черкесска, обвиняемого в организации работы местного сообщества верующих, сообщило следствие.

37-летний житель Черкесска заподозрен в участии в деятельности экстремисткой организации и вербовке в нее (части 1.1 и 2 статьи 282.2 УК РФ), сообщило сегодня управление Следкома по Карачаево-Черкесии.

20 апреля 2017 года Верховный суд России по иску Минюста запретил религиозные общины Свидетелей Иеговы в стране как экстремистские. "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и все его филиалы вошли в перечень запрещенных организаций, сообщается в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия этого судебного решения "Кавказский узел" освещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы".

По версии следствия, подозреваемый убеждал других людей в необходимости принятия религии Свидетелей Иеговы*, организовывал собрания и богослужения. В частности, ему удалось убедить присоединиться к Свидетелям Иеговы* свою знакомую, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее он был обвинен в организации деятельности экстремистской организации, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Новые уголовные дела объединены с ранее возбужденным. "В ближайшее время следствие намерено предъявить фигуранту новое обвинение", - указано в сообщении. Фамилия подозреваемого в пресс-релизе не указана.

"Кавказский узел" писал, что 28 марта правозащитники признали политическим заключенным Свидетеля Иеговы* из Черкесска Владимира Фомина, которого суд поместил под стражу по делу об экстремизме, несмотря на инвалидность.

Следствие считает преступлением разговоры на библейские темы, хотя это не считается экстремизмом ни в одной стране, где ведут деятельность Свидетели Иеговы*, сказал ранее корреспонденту "Кавказского узла" представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский.

"Более того, 28-я статья Конституция России гласит: "Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними", – обратил он внимание.

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории России по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.