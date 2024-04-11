Представители ЛГБТ*-сообщества из Азербайджана разочарованы решением ЕСПЧ

11 апреля 2024, 16:05

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский суд по правам человека постановил исключить из списка рассматриваемых жалобы представителей ЛГБТ*-сообщества Азербайджана, которые подвергались задержаниям и арестам в сентябре 2017 году в Баку, так как правительство страны признало нарушения их прав и пообещало выплатить компенсации. Заявители настаивали на рассмотрении дела по существу и предполагали, что будет вынесен вердикт, обязывающий власти расследовать действия силовиков.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2017 года правозащитники заявили о более 50 гомосексуалах и трансгендерах, задержанных в ходе полицейских рейдов в Баку и подвергшихся насилию - избиениям, пыткам электрошокером и обриванию головы. Всего, по данным правозащитников, было задержано порядка 150 человек, 61 человека арестовали на 10, 20 и 30 суток, остальных оштрафовали.

20 сентября 2017 года МВД Азербайджана объяснило задержания геев в Баку жалобами горожан на гомосексуалов, занимающихся проституцией. Сотрудник ведомства не назвал точное число задержанных в ходе рейда представителей ЛГБТ*, однако заявил, что все задержания были кратковременными. Он также подчеркнул, что "представители секс-меньшинств никогда не подвергались преследованиям" в Азербайджане на основании сексуальной ориентации.

Европейский суд по правам человека объявил сегодня решение по жалобам, поданными 24 представителями ЛГБТ*-сообщества Азербайджана. Жалобы были связаны с массовыми задержаниями и административными арестами ЛГБТ* в Азербайджане в сентябре 2017 года, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕСПЧ.

Заявители жаловалось, что подвергались преследованиям и произволу со стороны полиции, плохому обращению в местах заключения, принудительному медицинскому осмотру, дискриминации на основании фактической и/или предполагаемой сексуальной ориентации и гендерной идентичности. При этом местные суды оставили без удовлетворения их жалобы.

Заявители просили Страсбургский суд признать нарушение их прав по статьям Европейской конвенции прав и свобод человека о запрете пыток (статья 3), о праве на свободу и личную неприкосновенность (статья 5), о праве на справедливое судебное разбирательство (статья 6), о праве на уважение частной и семейной жизни (статья 8) и о запрете дискриминации (статья 14)

Правительство Азербайджана согласилось признать нарушение прав заявителей и выразило готовность выплатить компенсации за моральный ущерб на общую сумму в размере 125 тысяч евро и трех тысяч евро на всех на возмещение судебных затрат, указано в решении.

Представляющий в ЕСПЧ всех заявителей азербайджанский юрист, член правления "Платформы III Республики" Самед Рагимли озвучил позицию заявителей, которые не согласны с решением ЕСПЧ. "Когда правительство в одностороннем порядке выразило готовность признать нарушение прав, заявители выразили несогласие с этим. Дело в том, что одностороннее признание нарушение прав не предполагает рассмотрения дела по существу в ЕСПЧ. Вопрос не только в выплате компенсаций. Если бы дело рассмотрели бы по существу, то помимо компенсаций, в решении были бы предусмотрены также меры общего характера. То есть в постановлении указывалось бы на необходимость расследования случаев произвола в отношении заявителей, наказания силовиков и других лиц, в частности, тех, кто проводил принудительные медицинские осмотры. Помимо того, решение по существу могло бы инициировать принятие антидискриминационного закона в Азербайджане", - сказал Рагимли.

Он также указал на несправедливый размер компенсации. "Сумма в 125 тысяч евро будет поделена на 19, и каждый заявитель получит по 6500 евро, хотя масштабы и характер нарушений позволяли претендовать на суммы не менее 10 тысяч евро. Ведь людей без всяких оснований просто хватали на улицах города. У задержанных потом выбивали информацию об их знакомых геях, и тех потом также забирали из квартир. Геи и трансгендеры подвергались бесчеловечному обращению и пыткам - к ним применяли электрошокеры. Владельцев квартир принуждали выселять арендаторов из числа геев", - отметил Рагимли.

По его словам, решение ЕСПЧ коснется 19 из 24 заявителей. Он отметил, что один заявитель скончался и из-за проблем с документами его правопреемника привлечь к делу как заинтересованное лицо не удалось. В отношении четырех других заявителей решение не было принято, поскольку на этапе коммуникации связь с ним была утеряна, и ЕСПЧ решил, что они не продолжают разбирательство.

Рагимли подчеркнул, что ЕСПЧ сохранил анонимность имен всех заявителей. По его словам, некоторые из них, опасаясь дальнейших преследований, покинули Азербайджан.

Рагимли сказал, что поскольку решение по существу не принято, то заявители не могут обратиться с апелляцией в Большую палату ЕСПЧ. Однако, по его словам, заявители на основе решения ЕСПЧ могут инициировать в Азербайджане начало расследования в отношении силовиков, нарушивших их права, и если в этом им будет отказано, то обжаловать уже это решение в Страсбургском суде.

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался недоступен для комментариев.

Напомним, в январе 2022 года Парламентская ассамблея Совета Европы выразила обеспокоенность правовой незащищенностью и притеснениями лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Армении, Азербайджане и Грузии.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* ЛГБТ-движение признано экстремистским.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.