Жители регионов юга России получили разное число выходных на Ураза-байрам

09 апреля 2024, 16:11

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В Дагестане, Чечне и Ингушетии выходными будут три дня, в Чечне праздничные выходные начались уже сегодня. Власти Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии сообщили, что мусульманам предоставлен лишь один выходной день - 10 апреля.

Как писал "Кавказский узел", в 2024 году месяц поста Рамадан начался в большинстве республик Северного Кавказа 11 марта, в Дагестане первым днем Рамадана было объявлено 12 марта. В связи с праздником Ураза-байрам в Дагестане объявлены нерабочими дни с 10 по 12 апреля, в Чечне - с 9 по 11 апреля.

Рамадан - девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста, духовного и нравственного очищения, а также укрепления веры и воли. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Месяц поста завершается праздником разговения Ураза-байрам (Ид ал-Фитр).

Власти Ингушетии объявили в связи с праздником Ураза-байрам выходными три дня, в республике будут отдыхать с 10 по 12 апреля, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале. Он также поручил "организовать круглосуточное дежурство в праздничные дни" для оперативного реагирования на сообщения жителей, указано в сообщении от 4 апреля.

В Карачаево-Черкесии выходным будет только 10 апреля, указ об этом подписал глава республики Рашид Темрезов, сообщило РИА "Карачаево-Черкесия" от 8 апреля.

Власти Кабардино-Балкарии также объявили об одном выходном дне - 10 апреля, указ об этом подписал глава республики Казбек Коков, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации главы Кабардино-Балкарии от 5 апреля.

В Азербайджане в связи с празднованием Уразы-байрама объявлены выходными дни с 10 по 14 апреля объявлены выходными Жители страны, занятые в сфере услуг, посетовали на потерю дохода из-за длительных выходных. Работники организаций, напротив, выразили удовлетворение тем, что нерабочими объявлены сразу пять дней.

На сайте Совета муфтиев России указано, что в этом году Ураза-байрам приходится на 10 апреля.

Муфтий Чечни Салах Межиев сообщил 8 апреля, что "в Саудовской Аравии не было зрительно зафиксировано новолуние", поэтому 9 апреля будет продолжаться пост. Праздник разговения Ид-Аль Фитр будет 10 апреля, указано в Telegram-канале ДУМ Чечни.

Муфтият Дагестана сообщил сегодня в 12.54 мск, что дата праздника Ураза-байрам будет объявлена сегодня вечером, "через шесть часов".

При этом в Татарстане объявлен один выходной - 10 апреля, следует из указа главы республики от 8 апреля. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил дополнительным выходным днем 12 апреля, 10 апреля будет рабочим днем.

В вопросе о точной дате начала месяца поста аксиомой является ежегодное официальное решение мусульманских руководителей в том или ином регионе. Например, в отдельных государствах население заблаговременно информируют о начале священного месяца. Данное решение основывается на астрономических расчетах, дающих достаточную точность, говорится в богословском заключении № 1/24, опубликованном на сайте Совета муфтиев России.

ДУМ Адыгеи проинформировал в своем Telegram-канале, что Ураза-байрам будет отмечаться 10 апреля. Об этом говорится в сообщении от 8 апреля.

Администрация Астрахани сообщила, что 10 апреля в 14 астраханских мечетях пройдут торжественные службы, которые начнутся в 06.30. Еще в одной мечети праздничные мероприятия состоятся 11 апреля с 07.30, указано в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале администрации города.

ДУМ России также установил обязательный размер закятуль-фитра, который необходимо выплатить до начала праздника разговения. "Закятуль-фитр и садакатуль-фитр — это разные названия одного обязательного вида закята, который выплачивается в месяц Рамадан сразу по его окончании. Закятуль-фитр — налог разговения, выплачиваемый от каждого члена семьи до начала праздника Разговения (‘Ид аль-фитр, Ураза-байрам), а точнее — до праздничной молитвы. Он является заключительным условием для принятия Творцом соблюденного поста. Выплачивается в первую очередь в пользу бедных и неимущих мусульман, используется и в иной благотворительной деятельности. Духовным управлением мусульман Российской Федерации установлен следующий размер закятуль-фитр на 2024 год: 150 рублей для малоимущих; 800 рублей для людей со средним достатком; от 1200 рублей для состоятельных", — указано в сообщении на сайте Совета муфтиев России.

Поясняется, что эти суммы рассчитаны с учетом средней стоимости таких продуктов питания, как финики, ячмень, пшеница и изюм, о которых есть упоминание в достоверных хадисах. "Сумма в 150 рублей является минимальной и обязательной к выплате. Суммы в 800 и 1200 рублей являются рекомендуемыми. Человек, если пожелает, вправе выплатить больше", - подчеркивается в богословском заключении № 1/24, опубликованном на сайте Совета муфтиев России.

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