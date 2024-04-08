Сирота из Астраханской области пожаловалась на нарушение ее жилищных прав

08 апреля 2024, 10:21

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Жительница села Николаевка в Астраханской области, которая является сиротой, пожаловалась, что чиновники выделили положенное ей по закону жилье в непригодном для проживания доме.

По данным Следкома, 28-летняя жительница села Николаевка в Астраханской области, которая является сиротой, обратился в ведомство с жалобой, что в 2021 году чиновники ей выделили квартиру в доме, который в 2022 году был признан аварийным. По словам девушки, она опасается обрушения здания, так как на его стенах имеются многочисленные трещины.

Жительница села Николаевка также рассказала, что является многодетной матерью. Она пожаловалась, что чиновники не принимают мер к расселению аварийного дома. Сотрудники Следкома начали проверку, передал 7 апреля "КаспийИнфо".

На 10.20 мск на сайте администрации Астраханской области нет комментариев относительно жалобы жительницы села Николаевка на нарушение ее жилищных прав.

"Кавказский узел" также писал, что ранее Следком завел уголовное дело о халатности после того, как трехэтажный жилой дом для детей-сирот в Знаменске не был достроен в установленные сроки. Должностные лица не предприняли мер, чтобы исправить эту ситуацию, заявили следователи.

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