03 апреля 2024, 00:07

Кассационный суд оставил в силе приговор Свидетелям Иеговы* из Таганрога

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Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре утвердил приговоры верующим из Таганрога Александру Скворцову, Владимиру Моисеенко и Валерию Тибию, осужденным по статье об организации экстремистской деятельности. 

Как писал "Кавказский узел", в июне 2023 года суд приговорил Свидетелей Иеговы* из Таганрога Александра Скворцова к семи годам колонии, а Владимира Моисеенко - к шести годам, признав их участниками экстремистской организации. 21 августа стало известно, что Скворцов этапирован в СИЗО в Чечне. Два дня спустя, 23 августа, суд в Ростове-на-Дону оставил приговор в силе. Владимира Моисеенко вскоре также перевели в СИЗО Грозного. В ноябре обоих этапировали в колонию в Ульяновской области. 

Для Валерия Тибия, проходившего по одному делу со Скворцовым и Моисеенко, обвинение запросило срок в шесть с половиной лет, но его суд приговорил к шести годам лишения свободы условно. 

Кассационная инстанция отказалась смягчить наказание всем трем осужденным, сообщил 2 апреля правозащитный проект "ОВД-Инфо"**. 

Решение по делу троих Свидетелей Иеговы* из Таганрога кассационный суд вынес 28 марта, отмечает сайт, отслеживающий случаи преследования верующих. Суд не ставил под сомнение версию следствия, что мужчины проводили коллективные религиозные богослужения и миссионерскую деятельность, соблюдая при этом "меры конспирации". 

В рамках дела Скворцова, Моисеенко и Тибия было проведено 17 обысков - не только у самих осужденных, но и у других верующих. Скворцов был арестован еще в декабре 2021 года, Тибий и Моисеенко стали обвиняемыми позднее, весной 2022 года. 

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*  396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Перевод Скорцова и Моисеенко в СИЗО Грозного стал уникальным для дел Свидетелей Иеговы*", "Таганрогский Свидетель Иеговы* этапирован в СИЗО Чечни", "ЕСПЧ потребовал прекратить преследование Свидетелей Иеговы* в России". 

Автор: "Кавказский узел"

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