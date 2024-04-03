Кассационный суд оставил в силе приговор Свидетелям Иеговы* из Таганрога

03 апреля 2024, 00:07

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре утвердил приговоры верующим из Таганрога Александру Скворцову, Владимиру Моисеенко и Валерию Тибию, осужденным по статье об организации экстремистской деятельности.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2023 года суд приговорил Свидетелей Иеговы* из Таганрога Александра Скворцова к семи годам колонии, а Владимира Моисеенко - к шести годам, признав их участниками экстремистской организации. 21 августа стало известно, что Скворцов этапирован в СИЗО в Чечне. Два дня спустя, 23 августа, суд в Ростове-на-Дону оставил приговор в силе. Владимира Моисеенко вскоре также перевели в СИЗО Грозного. В ноябре обоих этапировали в колонию в Ульяновской области.

Для Валерия Тибия, проходившего по одному делу со Скворцовым и Моисеенко, обвинение запросило срок в шесть с половиной лет, но его суд приговорил к шести годам лишения свободы условно.

Кассационная инстанция отказалась смягчить наказание всем трем осужденным, сообщил 2 апреля правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Решение по делу троих Свидетелей Иеговы* из Таганрога кассационный суд вынес 28 марта, отмечает сайт, отслеживающий случаи преследования верующих. Суд не ставил под сомнение версию следствия, что мужчины проводили коллективные религиозные богослужения и миссионерскую деятельность, соблюдая при этом "меры конспирации".

В рамках дела Скворцова, Моисеенко и Тибия было проведено 17 обысков - не только у самих осужденных, но и у других верующих. Скворцов был арестован еще в декабре 2021 года, Тибий и Моисеенко стали обвиняемыми позднее, весной 2022 года.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.