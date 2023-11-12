Таганрогские Свидетели Иеговы* этапированы из грозненского изолятора в колонию

12 ноября 2023, 20:04

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Свидетели Иеговы* из Таганрога Владимир Моисеенко и Александр Скворцов, переведенные после приговора в грозненский СИЗО, доставлены в колонию в Ульяновской области.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня суд приговорил Свидетелей Иеговы* из Таганрога Александра Скворцова к семи годам колонии, а Владимира Моисеенко - к шести годам, признав их участниками экстремистской организации. 21 августа стало известно, что Скворцов этапирован в СИЗО в Чечне. Два дня спустя, 23 августа, суд в Ростове-на-Дону оставил приговор в силе. Владимира Моисеенко также перевели в СИЗО Грозного, сообщил 25 августа адвокат. Случай Александра Скворцова - первый, когда Свидетеля Иеговы* этапировали в Чечню, заметил представитель европейской ассоциации Свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский.

Осужденных Свидетелей Иеговы* Владимира Моисеенко и Александра Скворцова доставили из грозненского СИЗО в исправительную колонию № 3 в Димитровграде Ульяновской области, сообщил сегодня в своем телеграм-канале правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** включено в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.