Перевод Скорцова и Моисеенко в СИЗО Грозного стал уникальным для дел Свидетелей Иеговы*

26 августа 2023, 03:54

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В СИЗО Грозного помимо Александра Скворцова перевели еще одного Свидетеля Иеговы* из Таганрога Владимира Моисеенко, рассказал адвокат Михаил Кохановский. Условия содержания в Грозном лучше, чем в Новочеркасске, сообщил представитель европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня суд приговорил Свидетелей Иеговы* из Таганрога Александра Скворцова к семи годам заключения, Валерия Тибия - к шести годам лишения свободы условно, Владимира Моисеенко - к шести годам колонии. 21 августа стало известно, что Скворцов этапирован в СИЗО в Чечне. 23 августа суд в Ростове-на-Дону оставил их приговор в силе.

Случай Александра Скворцова - первый, когда Свидетеля Иеговы* этапировали в Чечню, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" 25 августа представитель европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский.

«Случай Скворцова – действительно первый, когда подсудимого из числа Свидетелей Иеговы* этапировали в Чечню. Скорее всего, это сделано не в качестве дополнительных репрессий, а по иным причинам. Возможно, в ростовских СИЗО недостаточно места, поскольку кроме Скворцова в Чечню вывезли целую группу подследственных или подсудимых по разным уголовным делам, никак не связанным со Свидетелями Иеговы*»,- сказал он.

По его мнению, пока нет оснований для переживаний, связанных с пребыванием Скворцова в Чечне. «Более того, насколько нам известно, условия содержания Скворцова на текущий момент гораздо лучше, чем были в СИЗО Новочеркасска. Там не было прогулок, не водили в душ, люди вынуждены были мыться из бутылок. В Грозном же новое здание, каждый день прогулки, раз в неделю водят в баню. Сотрудники пока все делают по инструкции. Камера чистая, четыре спальных места, в камере трое заключенных», - сообщил Сивульский.

«По решению коллегии судей Ростовского областного суда 22 августа 2023 вступил в силу приговор Александру Скворцову и Валерию Тибию. Апелляционная жалоба не дала результатов. Верующие все еще настаивают на своей невиновности и будут обжаловать приговор в кассационном порядке», - рассказал корреспонденту «Кавказскому узлу» адвокат Михаил Кохановский.

По его словам, Скворцова устраивают условия пребывания в чеченском СИЗО. «Лично у меня опасений в связи с тем, что его перевели в Грозный, нет. Более того, я посещал Скворцова в Грозном, он был доволен своим переводом. Очень хорошие условия, новое здание, они втроем в четырехместной камере, кормят очень хорошо, всегда есть мясо, в баню водят раз в неделю, постоянные прогулки. Правда, дисциплина там жесткая - ни телефона, ни планшетов. В Новочеркасске они себя вольготно чувствовали, однако в камере мест было 12, а их было 22 человека», - отметил он.

Кохановский также добавил, что в Грозный перевели другого Свидетеля Иеговы* Владимира Моисеенко, у которого тоже нет жалоб на условия содержания. А Валерий Тибий, который приговорен к условному сроку, сейчас находится дома, добавил адвокат.

Супруга Скворцова также сообщили через адвоката корреспонденту «Кавказского узлу», что не опасаются за его жизнь из-за перевода в Чечню. «Он дал понять, что доволен переводом. Ему было плохо в Новочеркасске <...> Пока нет повода беспокоиться за его жизнь», - сказала она.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

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