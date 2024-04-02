Блогеры пояснили решение Меняйло о сносе памятника в Моздоке

02 апреля 2024, 15:21

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Памятник участникам военной операции на Украине, снесенный в Моздоке, глава республики раскритиковал справедливо и по собственной инициативе, считают опрошенные "Кавказским узлом" блогеры Алик Пухаев и Батраз Мисиков. Куратор музейных проектов Екатерина Гандрабура уверены, что судьбу памятника в Моздоке могут повторить и другие установленные на деньги меценатов и без указания авторства.

Как писал "Кавказский узел", памятник участникам военной операции на Украине, установленный в Моздоке, убрали по поручению главы республики. Установка памятника не была согласована, а его исполнение продемонстрировало неуважение к убитым, заявил Сергей Меняйло.

C начала военной операции на Украине власти признали убитыми не менее 269 военных из Северной Осетии."Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Справедливая критика исполнения памятника вписалась в тренд чувствительного отношения к теме военной операции, считает блогер Батраз Мисиков, автор Telegram-канала Sidamon. "У властей по всей России повышенная чувствительность ко всему, что связано с СВО. Качество исполнения памятника действительно оставляет желать лучшего как по мне, поэтому реакция была вполне ожидаема. Другое дело, что урегулирование таких вопросов — не уровень главы республики, и, действительно, если бы это был не памятник, связанный с СВО, с ситуацией разбирались бы местные власти", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Блогер Алик Пухаев, автор Telegram-канала Rajdian выразил сомнение в том, что снос памятника мог быть вызван давлением на федеральном уровне: "На мой взгляд, глава региона Сергей Меняйло отреагировал на некачественное исполнение памятника, чем также были недовольны жители Моздока. Я сомневаюсь, что на историю с этим памятником хоть как-то обратила федеральная власть. О давлении на тех, кто проявил инициативу по установке памятника мне ничего не известно, так как я лично не знаком с инициаторами", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В обществе есть запрос на увековечивание памяти об СВО, уверен он. "Насколько мне известно сейчас проектируется одним из архитектурных бюро Осетии памятник героям СВО, сейчас он лишь частично готов. Запрос на памятники безусловно есть, и он будет нарастать, проблема только в том, что пока памятники получаются “сухими” и “формальными” и не приобретают “народную любовь”, - сказал Пухаев корреспонденту "Кавказского узла".

26 февраля глава Северной Осетии Сергей Меняйло на встрече с семьями погибших сообщил, что "дал поручение Минобру организовать в каждой школе уголок памяти, чтобы подвигами наших ребят гордились не только близкие, но и подрастающее поколение". "В будущем на Восточном кладбище появится мемориал", - говорится в его Telegram-канале. 21 ноября Telegram-канал "ОсетияФБ" опубликовал рендер памятника, который появится на Восточном кладбище. В сообщении указано, что разработкой проекта занималось ООО "Мастерская архитектора Аликова".

Памятники участникам СВО устанавливают сейчас во многих городах страны, но без указания авторства, отметила куратор музейных проектов Екатерина Гандрабура.

"Объект я не видела лично, видела только по фотографиям и, конечно, он говорит о том, что выполнен самодеятельным художником. Нужно сказать, что таких объектов по стране сейчас появляется довольно много. Примечательный факт - они устанавливаются на деньги анонимных меценатов, они подарены представителями определенного какого-то ведомства, которое тоже не упоминается как правило и не подписывают свои имена под теми памятникам, которые они устанавливают в честь военной операции", - указала она.

Протестовать против памятника - легальный способ выразить свою боль для семей военных, считает Гандрабура. "Для жителей Владикавказа да и вообще для людей, которые живут в столичных городах, город Моздок сейчас не на слуху и кажется провинцией. На самом деле, это довольно важный город, где живет много военных, много семей военных. Официально нет ни одного канала, чтобы заявить о своих чувствах и проблемах публично. И те объекты, которые сейчас активно появляются в разных городах, и даже селах (вот недавно что-то подобное установили в Дагестане) они будут сноситься точно также, как был снесен этот объект в Моздоке? Мне кажется, это волна такого негодования и такой внутренний боли и агрессии она смоет многое из того, что сейчас устанавливается для демонстрации лояльности к тому, что происходит в стране", - подчеркнула она.

В этом году в Дагестане сообщалось об установке памятников погибшим в Новокаякенте, в селении Цуликана Акушинского района, в селе Ерси Табасаранского района, следует из публикаций дагестанских СМИ.

Екатерина Гандрабура напомнила о том, что слово «арт-объект» - это не оскорбление, а термин, обозначающий предметы с художественной ценностью.

"Мне хотелось бы оправдать слово «арт-объект», которое применяет Меняйло, когда негативно отзывается про этот памятник. Он говорит это скульптура не памятник, это арт-объект. Мне кажется, несправедливо использование этого термина в таком контексте, потому что в искусстве и культуре мы знаем довольно много художников, которые создают удивительные арт-объекты, которые вошли в энциклопедии искусства. И в частности в Осетии живут прекрасные современные художники, которыми гордится республика и которые создают фантастические, выразительные, умные и тонкие арт-объекты", - подчеркнула она.

Отметим, что после сноса памятника в соцсетях появилась информация об уходе по собственному желанию главы администрации Моздокского района Руслана Адырхаева, в частности об этом информировал Telegram-канал РИА "Осетия". На сайте и в Telegram-канала администрации Моздокского района эта информация не приводится. Однако Telegram-канал Руслана Адырхаева удален, а уже 27 марта поздравление сотрудникам Росгвардии, опубликованное в Telegram-канале районной администрации подписал и.о. главы администрации Никифоров.

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