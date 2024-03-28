Памятник убитым в военной операции убран в Моздоке

28 марта 2024, 18:01

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Памятник участникам военной операции на Украине, установленный в Моздоке, убрали по поручению главы республики. Установка памятника не была согласована, а его исполнение демонстрирует неуважение к убитым, заявил Сергей Меняйло.

"Кавказский узел" писал, что с начала военной операции на Украине власти признали убитыми не менее 267 военных из Северной Осетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

В Моздоке по поручению главы Северной Осетии Сергея Меняйло снесли памятник российским бойцам в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщила сегодня Lenta.ru.

Скульптура была подарена Моздоку представителем одного из ведомств. Но его проект и установка не были согласованы ни с администрацией Моздока, ни с представителями республиканской власти, сообщило правительство Северной Осетии. "Часть жителей города выразила возмущение по поводу внешнего вида монумента. На взгляд моздокчан, памятник не отражает сути подвига бойцов, которые исполняют свой воинский долг в зоне специальной военной операции. А кроме того, в скульптуре не учтены детали экипировки российских бойцов, что делает ее еще менее соответствующей ожиданиям горожан", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.

Глава республики осудил установку памятника. "Прежде чем проявлять такую инициативу и что-либо делать, надо прежде всего спросить мнение людей, а затем согласовать с органами власти. Тема, которая связана с нашими бойцами, выполняющими боевые задачи в зоне специальной военной операции, очень чувствительна для жителей нашей республики и в целом россиян. И второе: память о наших бойцах, которые ценой жизни отдали долг Родине, не должна ассоциироваться с арт-объектом — а эта скульптура не памятник, а именно арт-объект! Это просто неуважение к нашим героям!", - говорится в сообщении в Telegram-канале Меняйло от 27 марта.

В сообщению приложена видеозапись, на которой рабочие демонтируют памятник. "Я считаю это плевок погибшим нашим ребятам, плевок матерям. Это форма не наша, вот это вот впереди, это не разгрузка, автомат не наш, вообще. Наш экземпляр автомата - это Калашникова. Это уродство, натуральное уродство. Слава богу, что убирают", - говорит на видео женский голос за кадром.

Как следует из фотографии, приложенной к сообщению, скульптура изображает бойца, который правой рукой придерживает автомат, а левой держит прямоугольный предмет, похожий на планшет или карты. Рядом с ним на задних лапах стоит кот, который держит в передних лапах предмет, протягивая его бойцу. На постаменте памятника надпись: "Быть воином - жить вечно".

Новый памятник, установленный в недавно отреставрированном парке Победы, простоял всего два дня. он был установлен 25 марта, сообщил Telegram-канал "Сапа Кавказ".

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