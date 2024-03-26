Состояние улицы в Дербенте дало повод для критики властей

26 марта 2024, 07:46

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Улица Шеболдаева в Дербенте, по которой машины скорой помощи доставляют пациентов в районную больницу, уже около месяца остается подтопленной, пожаловались в соцсети местные жители. Они раскритиковали чиновников за проблему с неработающими ливневками.

Как сообщал "Кавказский узел", дербентцы неоднократно требовали от властей решить проблему с благоустройством. В частности, 27 февраля житель Дербента пожаловался в соцсети, что местным жителям накладно добираться в микрорайон Сухая Речка, поскольку дорога туда местами подтоплена и вся в ямах и колдобинах. 10 марта другой местный житель рассказал, что на дороге в микрорайон Сухая Речка стало еще больше подтоплений, а чиновники не предприняли никаких мер.

В Дербенте затруднено движение автомобилей о улице Шеболдаева из-за того, что она регулярно оказывается подтопленной, пожаловался местный житель 25 марта в паблике "Мой Дербент 24" в соцсети "ВКонтакте".

Он прикрепил к публикации видео, на котором показаны машины, движущиеся по подтопленной улице. Уровень воды достигает их днища. Один из автомобилей застрял посреди проезжей части.

"Эта дорога в сторону больницы, а таком состоянии она уже месяц. Месяц уже вот так ездят маршрутки, люди вот так ездят. Вот этот вообще застрял вот здесь", – сказал автор видео.

Этот пост в паблике "Мой Дербент 24", на который подписаны более 60 тысяч пользователей, на 07.45 мск 26 марта набрал 38 отметок с реакцией пользователей и 36 комментариев.

"Улица Шеболдаева, которая ведёт в ЦРБ и по которой везут на каретах скорой помощи больных, а чаще всего тяжело больных. Ямы как овраги, лужи как озёра, и никаких канав для отвода воды", – написал пользователь с ником Он Самый.

"Дорога вдоль берега моря. Расположены ЦРБ, роддом, морг, станция переливания крови, мединститут, муниципальная школа, куча крутых отелей, аквапарк, прямой проезд на курортный поселок Хазар. И в таком состоянии?", – отметил Бум Барашков.

"Ливневки не работают совсем. Системы ливневой канализации в ужасном состоянии. Печально", – отметил пользователь с ником Дербент Премиум.

"Какой месяц? Я десять лет живу в Дербенте и с тех пор там эти лужи", – подчеркнул Гаджи Гаджиев.

"Чиновникам все равно", – считает Ratamahatta.

"Какой ужас! Это что за бездействие?" – задался вопросом пользователь с ником Deleted Deleted.

"Администрация вы куда смотрите?" – спросил Артём Тихонов.

"Это лицо наших чиновников", – заявил Фарид Абасов.

На 07.45 мск на сайте администрации Дербента нет комментариев относительно жалобы местных жителе на состояние улицы Шеболдаева.

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