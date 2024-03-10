Чиновники проигнорировали жалобы дербентцев на разбитую дорогу

10 марта 2024, 10:57

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На дороге в микрорайон Сухая Речка в Дербенте стало еще больше подтоплений после того, как дербентцы неделю назад потребовали от властей привести ее в порядок, рассказал в соцсети местный житель. Комментаторы возмутились равнодушием властей к проблемам горожан.

Как информировал "Кавказский узел", 27 февраля житель Дербента пожаловался в соцсети, что местным жителям накладно добираться в микрорайон Сухая Речка, поскольку дорога туда местами подтоплена и вся в ямах и колдобинах. Другие горожане в комментариях раскритиковали чиновников и призвали прокуратуру отреагировать на их бездействие.

Чиновники оставили без реакции требование дербентцев отремонтировать дорогу в микрорайон Сухая Речка. На ней стало еще больше подтоплений, рассказал местный житель.

Он снял на видео дорогу. Ролик опубликован 9 марта в Instagram*-паблике myderbent_24. "Здесь машины "по пояс" тонут в этой воде. Чем занимаются чиновники? Понять не могу этих людей. Раз в полгода хотя бы технику отправили бы, чтобы хоть что-то сделать здесь", – сказал автор видео.

"Неужели ни один человек, который работает в администрации, не проезжал здесь и не видел эту картину?" – задался вопросом дербентец.

Этот пост в Instagram*-паблике myderbent_24, на который подписаны около 203 тысяч пользователей, на 10.50 мск набрал 164 отметки "нравится" и 24 комментария.

"Вчера была в том районе, отвозили учительницу детей домой. Так там ни пройти, ни проехать. В село добраться легче, чем в этот район", – написал пользователь bakhtilya_diamond.

"Даже в селах таких луж больших нет. Там чисто аккуратно, не то, что в Дербенте", – заявил пользователь с ником __725____.

"Этого не видит наша администрация? Что за ужас творится на дорогах Дербента? И таких улиц и дорог немало. А это ещё курортный город", – подчеркнул пользователь 1504_dj.

"Это назвать дорогой нельзя", – написал пользователь shtukaturka_stroy_kom.

"Почему наши чиновники не обращают внимания на такие дороги? Администрация города откройте, пожалуйста, глаза", – потребовал пользователь shaxperi0558.

На 10.50 мск на сайте администрации Дербента нет комментариев относительно жалобы местных жителей на состояние дороги в микрорайон Сухая Речка.

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