26 марта 2024, 01:02

Родственники заключенных в Грузии попросили провести всеобщую амнистию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Тбилиси родственники заключенных провели акцию с просьбой объявить всеобщую амнистию, сократив сроки наказания давно осужденным.

Как писал "Кавказский узел", в конце февраля несколько оппозиционных партий предложили провести амнистию, так как, по их словам, тюрьмы переполнены, а законы в стране слишком суровы. При этом другая часть оппозиционеров выступила против амнистии.

Перед зданием парламента Грузии несколько десятков родных и близких заключенных провели 25 марта акцию протеста с просьбой объявить всеобщую амнистию. Среди протестующих есть те, кто и ранее принимал участие в аналогичных акциях. Одна из постоянных участниц таких акций – мать осужденного на большой срок, в 2020 году принимавшая участие в акции голодовки с этим требованием.

"Мы не требуем открыть двери тюрем и всех выпустить, мы просим сократить сроки заключения на одну четвертую часть. Моему сыну присудили 10 лет заключения, он отбыл восемь лет – два года разве имеют значение? За оставшиеся два года он исправится", – сказала Манана Сихарулидзе в эфире телекомпании "Мтавари архи".

Другая участница акции удивляется, как власти могут быть равнодушными к этой проблеме. "Может, их (власти) устраивает сажать людей в тюрьму для пополнения бюджета за счет тюремных магазинов", - сказала она в эфире телекомпании.

Один из участников акции привел в пример свой случай, сообщив, что в тюрьмах отбывают срок невиновные люди. "Мое дело показательное. Они меня заключили на срок в три года за чужое преступление. Мы доказали в судах первой и второй инстанций, что я не мог совершить это преступление. Но меня все равно арестовали, изъяли имущество, испортили репутацию, объявили убийцей, когда это совершил другой человек", - заявил протестующий, отказавшийся представиться.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Столкновения произошли близ дома Бидзины Иванишвили", "Софо Джапаридзе начала предвыборную кампанию от имени Саакашвили", "Участники митинга в Тбилиси потребовали отпустить Саакашвили на лечение за рубеж".

Автор: Инна Кукуджанова источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

26 марта 2024, 02:01

  • Пятеро военных из Волжского убиты на Украине

    В Волжском передали награды родственникам убитых в зоне боевых действий местных жителей Антона Беличенко, Александра Васильева, Михаила Дубовца, Романа Мартыненко и Виктора Дейкина, сообщили местные власти. С начала военной операции власти назвали имена не менее 709 жителей Волгоградской области, убитых там.

26 марта 2024, 01:45

26 марта 2024, 00:03

25 марта 2024, 23:04

  • Три человека арестованы по делу о теракте в "Крокусе"

    Басманный суд арестовал до 22 мая Аминчона, Диловара и Исроила Исломовых по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Преступление совершено руками радикальных исламистов, но следует найти его заказчиков, заявил сегодня Владимир Путин.

25 марта 2024, 22:10

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи