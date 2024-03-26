Родственники заключенных в Грузии попросили провести всеобщую амнистию

26 марта 2024, 01:02

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В Тбилиси родственники заключенных провели акцию с просьбой объявить всеобщую амнистию, сократив сроки наказания давно осужденным.

Как писал "Кавказский узел", в конце февраля несколько оппозиционных партий предложили провести амнистию, так как, по их словам, тюрьмы переполнены, а законы в стране слишком суровы. При этом другая часть оппозиционеров выступила против амнистии.

Перед зданием парламента Грузии несколько десятков родных и близких заключенных провели 25 марта акцию протеста с просьбой объявить всеобщую амнистию. Среди протестующих есть те, кто и ранее принимал участие в аналогичных акциях. Одна из постоянных участниц таких акций – мать осужденного на большой срок, в 2020 году принимавшая участие в акции голодовки с этим требованием.

"Мы не требуем открыть двери тюрем и всех выпустить, мы просим сократить сроки заключения на одну четвертую часть. Моему сыну присудили 10 лет заключения, он отбыл восемь лет – два года разве имеют значение? За оставшиеся два года он исправится", – сказала Манана Сихарулидзе в эфире телекомпании "Мтавари архи".

Другая участница акции удивляется, как власти могут быть равнодушными к этой проблеме. "Может, их (власти) устраивает сажать людей в тюрьму для пополнения бюджета за счет тюремных магазинов", - сказала она в эфире телекомпании.

Один из участников акции привел в пример свой случай, сообщив, что в тюрьмах отбывают срок невиновные люди. "Мое дело показательное. Они меня заключили на срок в три года за чужое преступление. Мы доказали в судах первой и второй инстанций, что я не мог совершить это преступление. Но меня все равно арестовали, изъяли имущество, испортили репутацию, объявили убийцей, когда это совершил другой человек", - заявил протестующий, отказавшийся представиться.

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