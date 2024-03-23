Оппозиционеры и активисты поддержали требование Евросоюза о судебной реформе в Грузии

23 марта 2024, 15:12

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Евросоюз призвал власти Грузии организовать антикоррупционные проверки руководителей структур судебной системы, чтобы привести ее в соответствие требованиям к кандидатам в члены ЕС. Властям Грузии невыгодно выполнение этой рекомендации, но оно необходимо для вступления в Евросоюз, указали оппозиционные депутаты и активисты.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2023 года Евросовет предоставил Грузии статус кандидата в члены Евросоюза. Ранее Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС, указав при этом на девять приоритетов, на которые должны обратить внимание власти страны, в том числе деолигархизацию, судебную реформу и соблюдение прав человека. Грузинские власти объявили присвоение стране статуса кандидата в члены Евросоюза своей победой. Грузия получила статус авансом, но ее шансы вступить в ЕС в 2030 году под большим вопросом, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

В судебной системе Грузии необходимо создать систему внеочередных проверок неподкупности кандидатов и руководителей, в частности, Высшего совета правосудия, Верховного суда, а также председателей судов, с привлечением международных экспертов, заявил 22 марта пресс-секретарь ЕС. По его словам, важно обеспечить независимость судебной власти в Грузии, а процесс должен включать реформу Высшего совета правосудия, которая должна быть проведена в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, передал телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

ЕС больше не пойдет на уступки, как это было при получении Грузией статуса кандидата, когда из 12 рекомендаций только три были выполнены полностью, высказал мнение депутат парламента от партии "Еврооптимисты" Роман Гоциридзе. "Если они [власти Грузии] этого не сделают, переговоров не будет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Оппозиционный депутат парламента Тариэл Накаидзе считает, что властям Грузии будет сложно выполнить требование. "К сожалению, судебная система настолько захвачена коррупционным водоворотом, что властям сложно выполнить этот призыв. Суд является главной опорой существующего правительства. Созданный придворный клан организован «Грузинской мечтой». Поэтому они постараются не выполнить этот призыв Евросоюза. Но если общественный протест по этому поводу усилится, то они отступят", - сказал Накаидзе корреспонденту "Кавказского узла".

Член партии "Еврооптимисты" Хатия Деканоидзе считает важным заявление ЕС о реформе правосудия в Грузии. "Это важное заявление, которое указывает на прямое требование в контексте расширения ЕС - иметь независимую от коррупции судебную систему в Грузии", - сказала Деканоидзе в эфире телеканала "Формула", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Неправительственная организация "Коалиция за независимую и прозрачную судебную систему" заявила, что выполнение новых требований ЕС "является одним из необходимых шагов для начала переговоров о членстве в ЕС".

"Любая позиция, направленная на повышение доверия к суду и содействие процессу европейской интеграции страны, заслуживает поддержки… Мы призываем парламент, особенно правящую партию, начать процесс фундаментальной реформы правосудия", - сказано в заявлении коалиции на сайте НПО "Ассоциация молодых адвокатов", которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

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