Житель Сочи арестован по делу фейках об армии

21 марта 2024, 16:08

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Публикации в Telegram-канале стали поводом для расследования уголовного дела о распространении фейков об армии. Обвиняемый житель Сочи арестован, сообщило сегодня следствие.

По материалам, предоставленным Пограничным управлением ФСБ России по Краснодарскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации (часть 1 статьи 207.3 Уголовного кодекса России), сообщило сегодня управление Следкома России по Краснодарскому краю.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали публикации в Telegram-канале. "Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ходе допроса он дал признательные показания", - указано в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале ведомства.

Как следует из приложенного к публикации видео, которое снято Погрануправление ФСБ России по Краснодарскому краю, силовики, находясь у мужчины дома на кухне. призывали его добровольно предоставить материалы, имеющие значение для уголовного дела. Затем обвиняемый показан в зале суда, в металлической клетке , он протягивает руки силовику, чтобы тот надел на него наручники. Лица обвиняемого и членов его семьи на видео размыты.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Краснодаре приговорил Александра Сомрякова к шести годам колонии, признав его виновным по статье 207.3 УК РФ о распространении ложной информации о вооруженных силах. 20 июля 2023 года стало известно, что апелляционная инстанция оставила приговор в силе, в сентябре того же года он был этапирован в колонию на Кубани. В марте стало известно, что Сомряков лишен приобретенного гражданства России.

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