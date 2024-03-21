Более 2,5 тысячи грузовиков ожидают выезда из России через "Верхний Ларс"

21 марта 2024, 11:26

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На пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии скопилась очередь из более 2,5 тысячи большегрузов, водители которых ожидают разрешения на выезд в Грузию.

Как информировал "Кавказский узел", 20 марта Военно-Грузинская дорога из-за ухудшения погоды была закрыта для грузовиков.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

На КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе собралась очередь из более 2,5 тысячи грузовиков, водители которых ожидают разрешения на проезд через пункт пропуска, сообщается на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

По данным на 11.25 мск, в электронной очереди зарегистрировано 2 тысячи 547 грузовиков.

Напомним, 17 марта на российско-грузинской границе скопилось больше тысячи большегрузов. Автомобильные очереди возникли из-за того, что ранее из-за непогоды были введены ограничения на движение по Военно-Грузинской дороге. 18 марта эти ограничения были сняты.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда слабые осадки в виде дождя и снега, температура воздуха составляет +1, скорость ветра – 4 метра в секунду. В ночь на 22 марта также ожидаются слабые осадки в виде дождя и снега, температура воздуха понизится до -1, а скорость ветра – до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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