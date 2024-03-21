Публикации в мессенджере привели нальчанку к штрафу

21 марта 2024, 13:42

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Суд в Нальчике оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу Рамету Лакунову, признав, что опубликованные ею сообщения в мессенджере дискредитировали российских военных.

Как информировал "Кавказский узел", 21 января стало известно, что жительница Кабардино-Балкарии Рамета Лакунова обвинена в дискредитации военных.

Нальчикский городской суд признал Рамету Лакунову виновной в дискредитации вооруженных сил России и оштрафовал ее на 30 тысяч рублей, сообщила сегодня в своем телеграм-канале газета "Юга".

Согласно материалам дела, Лакунова отправила в школьную группу родителей в мессенджере сообщения, в которых были лозунги, которые следствие сочло дискредитирующими российских военных. Во время суда Лакунова признала свою вину и раскаялась.

Комментариев от Раметы Лакуновой или ее представителей не поступало.

Напомним, ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. После этого жители страны, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по административной статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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