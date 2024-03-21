21 марта 2024, 08:49

Инвалид-колясочник в Кисловодске подвергся издевательскому обращению

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Следователи отчитались о возбуждении уголовного дела после того, как в Кисловодске инвалида-колясочника приковали цепью к дереву. Он пожаловался, что таким образом его заставляли собирать милостыню.

По версии следствия, сотрудники следственного управления СКР по Ставрополью во время мониторинга федерального телеканала узнали о том, что в Кисловодске прохожие обнаружили инвалида-колясочника, прикованного цепью к дереву.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы", предусматривает до 8 лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла")", – сообщило ведомство 20 марта на своем сайте.

Местные жители пытались освободить инвалида при помощи строительных инструментов. Расследование взяла на контроль прокуратура Ставропольского края, отметил "Блокнот Ставрополь".

По словам инвалида, его поместили в социально-реабилитационный центр. Также он пожаловался, что его на протяжении длительного времени привозили на центральные улицы города и приковывали к дереву, чтобы он собирал милостыню, сообщила Lenta.ru.

"Кавказский узел" также писал, что инвалиды в Ставропольском крае ранее неоднократно жаловались на нарушение своих прав. В частности, 2 января мать несовершеннолетней девочки-инвалида рассказала, что чиновники в Ставропольском крае обеспечили ее дочь всем необходимым медицинским оборудованием только после того, как женщина обратилась с жалобой в Следком.

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Примечание:

"Активисты указали властям на проблемы доступности Ставрополя для инвалидов", "В Ставрополе инвалиды с нарушением слуха получают помощь в рамках проекта победителя конкурса муниципальных грантов", "Ставропольские инвалиды получат работу, благодаря квотированию для них рабочих мест".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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