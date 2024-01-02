Мать добилась медоборудования для ребенка-инвалида на Ставрополье

02 января 2024, 10:52

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Чиновники в Ставропольском крае обеспечили всем необходимым медицинским оборудованием несовершеннолетнюю девочку с ограниченными возможностями только после того, как ее мать обратилась с жалобой в Следком, и его сотрудники начали процессуальную проверку.

По данным Следкома, к председателю ведомства Александру Бастрыкину обратилась жительница Ставропольского края, мать семерых детей, с жалобой на нарушение прав ее дочери, которая является ребенком с ограниченными возможностями.

По словам женщины, ее дочери показано применение аппарата искусственной вентиляции легких. Раньше значительную часть средств семья тратила на покупку расходных материалов к нему, а также на необходимые лекарства и питание, но купить все остальное не менее важное медицинское оборудование она не могла. Неоднократные обращения к местным властям результатов не дали.

"После того как следователи начали проверку, права девочки были восстановлены, и вскоре семья, наконец, получила все необходимое оборудование для экстренной помощи девочке", – сообщил 1 января в своем телеграм-канале информационный центр Следкома.

"Кавказский узел" также писал, что 18 октября 2021 года ставропольцы провели акцию по выявлению мест в городе, которые недоступны для инвалидов-колясочников и родителей с детскими колясками. Они прошлись по улицам, отмечая места, где невозможно проехать или удается сделать это только с большим трудом.

О нарушении прав инвалидов в Ставропольском крае неоднократно сообщалось и ранее. В частности, в апреле 2017 года в соцсетях распространился ролик, на кадрах которого безногий мужчина полз по лестнице в отдел полиции, а рядом с ним шли двое силовиков. Происходящее на видео вызвало резонанс. В МВД заявили, что сотрудники ведомства предложили мужчине помощь, от которой тот отказался.

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