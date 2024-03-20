20 марта 2024, 05:51

Ирина Скороварова осуждена условно

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Таганрогский городской суд приговорил Ирину Скороварову, обвиняемую в повторной дискредитации армии, к двум годам и шести месяцам условного срока.

Как писал "Кавказский узел", 11 января к Ирине Скороваровой пришли силовики с обыском по уголовному делу о дискредитации российской армии. На следующий день Таганрогский горсуд отправил ее под домашний арест на два месяца, до 11 марта. Апелляционная инстанция оставила в силе решение о домашнем аресте в силе.

Поводом для уголовного преследования стало видео о российском военном, опубликованное на странице Скороваровой в "Одноклассниках", рассказал ее адвокат. 21 января адвокат сообщил, что Ирине Скороваровой предъявлено обвинение в дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ, предусматривает до пяти лет лишения свободы).

Жительница Таганрога Ирина Скороварову признана виновной в повторной дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ), суд приговорил к двум годам и шести месяцам условного срока с испытательным сроком в два года, пишет 19 марта "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Сергея Ковалевича.

Кроме того, Скороваровой запретили администрировать интернет-страницы на пять лет.

4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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Примечание:

"Правозащитники признали политзаключенным жителя Волгоградской области", "Обвиняемый в фейках про армию Даниил Водолагин оставлен в волгоградском СИЗО на полгода", "Суд утвердил штраф волгоградскому ученому по делу о фейках".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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