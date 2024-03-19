19 марта 2024, 18:33

Военный из Северной Осетии убит на Украине

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Тимур Теркоев убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Моздокского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 264 военных из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", Вадим Алборов стал 263-м военным из Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Житель села Предгорное Тимур Теркоев, 1977 года рождения, убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Моздокского района в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не приведены.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 264 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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