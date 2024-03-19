19 марта 2024, 13:41

Ибрагим Паркуев рассказал о своем аресте на время выборов

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Активист из Махачкалы Ибрагим Паркуев рассказал, что 15 марта, в первый день голосования на выборах президента, силовики задержали его, а затем арестовали на три дня, обвинив в нецензурной брани в общественном месте.

Как информировал "Кавказский узел", в Дагестане действующий президент России Владимир Путин набрал более 92% голосов. Избиратели в СКФО пожаловались на принуждение к голосованию.

С 15 по 17 марта в России проходило голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата".

По словам активиста из Махачкалы Ибрагима Паркуева, в пятницу, 15 марта, участковый и сотрудники управления МВД по противодействию экстремизму забрали его из дома и доставили в отдел полиции. Там Паркуева продержали около трех часов. Активист заявил, что ему угрожали и требовали, чтобы он разблокировал телефон.

Паркуев заявил, что силовики сказали, что могут ему вменить участие в экстремистском сообществе и бросить под поезд, передало сегодня в своем телеграм-канале издание "ОВД Инфо"*.

Активисту в итоге вменили нецензурную брань в общественном месте, у него забрали загранпаспорт и телефон и арестовали на трое суток. "Как я понял, они на всякий случай решили меня упрятать в дни голосования", – сказал Паркуев.

Он рассказал, что 16 марта ему позволили проголосовать в спецприемнике, передав бюллетень через решетку.

"Кавказский узел" также писал, что 7 июня 2023 года стало известно, что суд оштрафовал Ибрагима Паркуева на две тысячи рублей за неподчинение полицейским на одиночном пикете в день рождения Алексея Навального. Паркуев признал вину под давлением силовиков, сообщил источник.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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Примечание:

"Наблюдения в четырех городах СКФО показали отсутствие очередей на избирательных участках", "Аналитики поспорили о мотивах совершения попыток испортить бюллетени на юге России", "Власти Дагестана рапортовали о голосовании беженцев из Палестины".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

19 марта 2024, 14:13

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    Сабаильский райсуд Баку продлил на два месяца сроки содержания под стражей руководителя интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева и сотрудника телеканала Шамо Эминова. Защита заявила, что обжалует эти судебные решения.

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