Ибрагим Паркуев рассказал о своем аресте на время выборов

19 марта 2024, 13:41

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Активист из Махачкалы Ибрагим Паркуев рассказал, что 15 марта, в первый день голосования на выборах президента, силовики задержали его, а затем арестовали на три дня, обвинив в нецензурной брани в общественном месте.

Как информировал "Кавказский узел", в Дагестане действующий президент России Владимир Путин набрал более 92% голосов. Избиратели в СКФО пожаловались на принуждение к голосованию.

С 15 по 17 марта в России проходило голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата".

По словам активиста из Махачкалы Ибрагима Паркуева, в пятницу, 15 марта, участковый и сотрудники управления МВД по противодействию экстремизму забрали его из дома и доставили в отдел полиции. Там Паркуева продержали около трех часов. Активист заявил, что ему угрожали и требовали, чтобы он разблокировал телефон.

Паркуев заявил, что силовики сказали, что могут ему вменить участие в экстремистском сообществе и бросить под поезд, передало сегодня в своем телеграм-канале издание "ОВД Инфо"*.

Активисту в итоге вменили нецензурную брань в общественном месте, у него забрали загранпаспорт и телефон и арестовали на трое суток. "Как я понял, они на всякий случай решили меня упрятать в дни голосования", – сказал Паркуев.

Он рассказал, что 16 марта ему позволили проголосовать в спецприемнике, передав бюллетень через решетку.

"Кавказский узел" также писал, что 7 июня 2023 года стало известно, что суд оштрафовал Ибрагима Паркуева на две тысячи рублей за неподчинение полицейским на одиночном пикете в день рождения Алексея Навального. Паркуев признал вину под давлением силовиков, сообщил источник.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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