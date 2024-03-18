Обнародован документ о наказании сотрудников изолятора после избиения Журавеля

18 марта 2024, 16:56

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Сотрудники грозненского СИЗО, где Адам Кадыров избил Никиту Журавеля, были наказаны после проведенной проверки, следует из документа, опубликованного телеграм-каналом Baza.

Как писал "Кавказский узел", 25 сентября 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой его сын Адам избивает в СИЗО Никиту Журавеля. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а всего по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

Подробнее о деле Журавеля можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

Согласно официальному письму Следственного комитета, сотрудников грозненского СИЗО, где был избит Никита Журавель, наказали, сообщает сегодня анонимный телеграм-канал Baza.

"Согласно документу, органами дознания была проведена проверка в отношении Адама Кадырова. По итогам проверки за случившееся были наказаны сотрудники СИЗО № 1 города Грозного - они якобы были «привлечены к дисциплинарной ответственности». Как именно их наказали - в документе не указано", - говорится в сообщении.

Публикация проиллюстрирована фотокопией ответа, датированного 14 марта и содержащего подпись от имени прикомандированного старшего следователя Дуруева.

Получатель ответа на опубликованной фотокопии не указан. В тексте документа говорится, что "интернет-обращение на имя заместителя директора ФСБ" не содержит "вопросов, относящихся к компетенции следственного управления СК России по Чеченской Республике", поскольку "органом дознания уже проведена проверка" в соответствии "с установленной подследственностью", и должностные лица СИЗО "привлечены к дисциплинарной ответственности".

"Кавказский узел" не может проверить подлинность опубликованного документа.

Напомним, 27 февраля суд в Грозном приговорил Никиту Журавеля к 3,5 года колонии, признав его виновным в нарушении права на вероисповедание и в хулиганстве. Защита заявила, что обжалует приговор.

20 мая 2023 года силовики задержали Никиту Журавеля в Волгограде. По версии следствия, задержанный сообщил, что записал видео с сожжением Корана по указанию спецслужб Украины и получил за это 10 тысяч рублей. Запись он передал сотруднику украинских спецслужб, для которых он также снимал на видео военные объекты, сообщил Следком. После задержания Журавеля глава СКР распорядился передать его дело в Чечню, объяснив это обращениями жителей республики, попросивших признать их потерпевшей стороной. 27 мая 2023 года Журавель был доставлен в грозненский СИЗО.

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