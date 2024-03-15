Действия силовиков накануне выборов сорвали наблюдение на Ставрополье

15 марта 2024, 22:03

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После сообщений об обысках у ставропольских активистов, проводивших сбор подписей в поддержку Бориса Надеждина, некоторые наблюдатели не обнаружили себя в списках, ряд людей отказался из-за опасений преследования. На участок в Ставрополе, где проводился экзитпол, избиратели часто заходили группами, сообщили активисты.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники Центра "Э" в Ставропольском крае уже за несколько дней до президентских выборов начали проводить обыски у активистов, которые занимались сбором подписей в поддержку выдвижения Бориса Надеждина кандидатом в президенты.

После того как стало известно об обысках, люди, планировавшие проводить наблюдение на избирательных участках, стали отказываться или пропадать со связи, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" координатор сбора подписей за Бориса Надеждина на Ставрополье Александр Коровайный, который и после отстранения Надеждина от выборов продолжил оставаться на связи с активными жителями края.

"С наблюдением всё изначально было не очень. Кандидат Владислав Даванков отказался направлять наблюдателей от себя. В КПРФ вначале дали добро, но после обысков некоторые не обнаружили себя в окончательных списках наблюдателей. Ну, и часть людей сама отказалась. Пара человек мне сообщила, что они боятся и передумали наблюдать. Записалось наблюдать не так много, два с половиной десятка человек. Но даже их власть испугалась", - сказал Коровайный. По его мнению, это свидетельствует о том, что готовятся "серьезные фальсификации".

Что касается экзитполов, то на них люди тоже не очень охотно записывались, отметил собеседник. "Многие боятся, хотя пока никого не трогают, всё спокойно проходит", - добавил он. Между тем в Георгиевске экзитпол 15 марта был сорван, потому что с утра волонтер вышел, а после обеда - нет.

Кроме Георгиевска, экзитпол 15 марта проводился на одном из УИКов в Ставрополе. "Председатель избирательной комиссии сразу же спросила меня, от какой я организации. Я сказала, что партия ("Гражданская инициатива") уведомила ЦИК о проведении экзитпола", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" волонтер Елена, которая проводила опрос избирателей в первой половине дня, после чего ее сменил другой волонтер.

По словам собеседницы, сотрудники правоохранительных органов не мешали проведению экзитпола. "Полицейский был даже доброжелательным", - отметила она. А большинство избирателей неохотно отвечали на вопросы и зачастую не знали, что такое экзитпол.

"Я пошла волонтером на экзитпол, потому что мне не нравится то, что происходит. Я раньше неоднократно была наблюдателем и видела, какой беспредел происходит на участках. В этот раз я решила проявить гражданскую позицию таким образом", - пояснила Елена свою мотивацию.

По ее наблюдениям, на УИК № 5, где она проводила опрос и где, среди прочих, рано утром проголосовал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, голосование зачастую выглядело как групповое. "Видимо, отправляли с работы. Военные и бюджетники группами заходили", - рассказала Елена.

Злоупотребление админресурсом и призывы голосовать за одного из кандидатов были зафиксированы в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ставропольском крае и Чечне до начала голосования на выборах президента, следует из "Карты нарушений на выборах".

Житель Ставрополя Юрий планировал наблюдать на выборах, но из-за обысков отказался от этой мысли. "Мы должны были наблюдать вместе с другим человеком. Но после обысков он пропал, и я тоже решил не ходить. Мне кажется, одному смысла нет. Там все свои, если им нужно будет сжульничать, они найдут способ, как меня удалить с участка. Например, вызвать наряд, чтоб меня увезли в "обезьянник". Сидеть 15 суток не очень хочется. Я наслышан от наблюдателей, что могут и задержать. Так что и до этих известий я был настороже, но думал, что, если вдвоем, будет легче. А в связи с последней сложившейся ситуацией я решил, что это всё слишком рискованно", - сказал Юрий корреспонденту "Кавказского узла".

Однако некоторые наблюдатели все-таки попали на участки. Так, в станице Суворовской на УИК №1026 наблюдением занимается активист Андрей Фокин. "В наблюдатели я подавал заявления много кому. Но из местного отделения КПРФ меня пригласили. Я согласился. Потому что не пропускаю возможность понаблюдать в интересах России и законности", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, на их участке голосование проходило 15 марта спокойно, нарушений он не зафиксировал. Хотя были странные моменты. "Так, председатель УИК сначала требовала, чтобы мы с другим наблюдателем, оба от одного кандидата, не находились на участке одновременно. Назвать конкретные нормы закона, опираясь на которые она это требовала, она не смогла, и впоследствии она это требование сняла", - отметил Фокин.

"Полицейский на УИК спросил, зачем мне это надо, раз не за деньги. Я объяснил, что задачи три - повышать навыки, заметить нарушения, если они будут, и принять меры, а главное - поспособствовать прозрачности демократической процедуры", - рассказал Фокин.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.