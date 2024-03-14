14 марта 2024, 03:45

Силовики пришли с обысками к сторонникам Надеждина на Ставрополье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники Центра "Э" в Ставропольском крае уже несколько дней проводят обыски у активистов, которые занимались сбором подписей в поддержку выдвижения Бориса Надеждина кандидатом в президенты. 

Как писал "Кавказский узел", 30 января стало известно, что в поддержку выдвижения Бориса Надеждина кандидатом в президенты в регионах юга России было собрано 14 235 подписей. На Ставрополье необходимое число подписей было собрано за неделю, а в Ингушетию желающие отдать голос за Надеждина ехали из соседних республик. 21 февраля Верховный суд отказался удовлетворить иск политика Бориса Надеждина, оспаривавшего отказ Центризбиркома в регистрации его кандидатом в президенты.

8 февраля ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом на выборы президента Борису Надеждину. Комиссия заявила, что выявила критически большое число недействительных подписей, поданных в его поддержку. 21 февраля Верховный суд отказался удовлетворить иск Надеждина, который оспаривал отказ в регистрации, а 4 марта апрелляционная инстанция утвердила это решение. 

Об обысках у активистов предвыборной кампании Надеждина корреспонденту “Кавказского узла” рассказал на условиях анонимности один из сборщиков подписей.

"До этого, еще 8 марта, у одного из сборщиков и активиста был обыск в Ессентуках. А 12 марта пришли опять к нему, плюс еще к одной сборщице в Ессентуках и к третьей сборщице в Михайловске. И если в Ессентуках все было спокойно и вежливо, то у сборщицы из Михайловска гораздо хуже, у нее конфисковали технику. Были и другие моменты, про которые мы пока не хотели бы говорить", - сказал источник. 

Он предположил, что такие визиты силовики наносят активистам перед выборами с целью запугивания. "Пришли к тем, кто так или иначе был связан с наблюдением, и по очевидной причине - запугать накануне выборов, - возможно не столько нас, а других граждан, которые собираются идти голосовать 17 марта", - отметил он.    

Обыски у активистов были не только 12, но и 13 марта, сообщил корреспонденту “Кавказского узла” координатор сбора подписей за Надеждина в Ставропольском крае Александр Коровайный.

"13 марта минимум один (случай), тоже Кавминводы. Все обыски проводились с грубейшими нарушениями закона, хотя насилие не применяли, лицом в пол не клали. Создалось впечатление, что пугали, чтобы люди отказались от наблюдения на выборах, и их можно было легко фальсифицировать", - отметил Коровайный.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp**могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

, "Более 90 нарушений зарегистрировали независимые наблюдатели на выборах на юге России", "Оппозиционеры заявили о недоверии итогам выборов в Ингушетии", "Надеждин оспорил в суде порядок сбора подписей избирателей". 

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

14 марта 2024, 05:43

14 марта 2024, 04:44

14 марта 2024, 02:46

  • Махачкалинцы рассказали о традициях домашних ифтаров в Рамадан

    Сокращение рабочего дня для женщин на время Рамадана облегчит многим семьям соблюдение религиозных традиций, считает махачкалинский имам. Опрошенные "Кавказским узлом" жители города высказали мнение, что рабочий график не мешает придерживаться правил поста.

14 марта 2024, 01:47

14 марта 2024, 00:48

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи