Силовики пришли с обысками к сторонникам Надеждина на Ставрополье

14 марта 2024, 03:45

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Сотрудники Центра "Э" в Ставропольском крае уже несколько дней проводят обыски у активистов, которые занимались сбором подписей в поддержку выдвижения Бориса Надеждина кандидатом в президенты.

Как писал "Кавказский узел", 30 января стало известно, что в поддержку выдвижения Бориса Надеждина кандидатом в президенты в регионах юга России было собрано 14 235 подписей. На Ставрополье необходимое число подписей было собрано за неделю, а в Ингушетию желающие отдать голос за Надеждина ехали из соседних республик. 21 февраля Верховный суд отказался удовлетворить иск политика Бориса Надеждина, оспаривавшего отказ Центризбиркома в регистрации его кандидатом в президенты.

8 февраля ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом на выборы президента Борису Надеждину. Комиссия заявила, что выявила критически большое число недействительных подписей, поданных в его поддержку. 21 февраля Верховный суд отказался удовлетворить иск Надеждина, который оспаривал отказ в регистрации, а 4 марта апрелляционная инстанция утвердила это решение.

Об обысках у активистов предвыборной кампании Надеждина корреспонденту “Кавказского узла” рассказал на условиях анонимности один из сборщиков подписей.

"До этого, еще 8 марта, у одного из сборщиков и активиста был обыск в Ессентуках. А 12 марта пришли опять к нему, плюс еще к одной сборщице в Ессентуках и к третьей сборщице в Михайловске. И если в Ессентуках все было спокойно и вежливо, то у сборщицы из Михайловска гораздо хуже, у нее конфисковали технику. Были и другие моменты, про которые мы пока не хотели бы говорить", - сказал источник.

Он предположил, что такие визиты силовики наносят активистам перед выборами с целью запугивания. "Пришли к тем, кто так или иначе был связан с наблюдением, и по очевидной причине - запугать накануне выборов, - возможно не столько нас, а других граждан, которые собираются идти голосовать 17 марта", - отметил он.

Обыски у активистов были не только 12, но и 13 марта, сообщил корреспонденту “Кавказского узла” координатор сбора подписей за Надеждина в Ставропольском крае Александр Коровайный.

"13 марта минимум один (случай), тоже Кавминводы. Все обыски проводились с грубейшими нарушениями закона, хотя насилие не применяли, лицом в пол не клали. Создалось впечатление, что пугали, чтобы люди отказались от наблюдения на выборах, и их можно было легко фальсифицировать", - отметил Коровайный.

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