Администратор телеграм-канала оштрафован в Ростовской области за дискредитацию военных

15 марта 2024, 07:26

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Суд в Ростовской области приговорил к штрафу в 50 тысяч рублей Владислава Ковалева, посчитав дискредитирующими армию публикации в его телеграм-канале.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Донецкий горсуд Ростовской области назначил 50 тысяч рублей штрафа Владиславу Ковалеву из-за публикаций в его телеграм-канале, усмотрев в них дискредитацию армии, сообщил поздно вечером 14 марта правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Владислав Ковалев был обвинен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, указано в карточке дела на сайте суда.

Суд установил, что Ковалев является "администратором телеграм-канала, на котором размещены фото и видеоматериалы антироссийской направленности, а также в телеграм-канале разместил комментарии, направленные на дискредитацию вооруженных сил РФ", говорится в постановлении, размещенном в карточке дела.

"В судебном заседании Ковалёв В.А. […] вину в совершении административного правонарушения признает, в содеянном раскаивается", - отмечено в документе.

Судья Наталия Куканова постановила "признать Ковалёва В.А. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей", говорится в тексте постановления.

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