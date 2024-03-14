Антимонопольная служба закрыла дело о передаче участка на берегу Ак-Гель

14 марта 2024, 17:47

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Дело против управления имущественных и земельных отношений мэрии Махачкалы прекращено после отмены торгов на право аренды участка у озера Ак-Гель, сообщила антимонопольная служба.

Как сообщал "Кавказский узел", активисты движения "Город наш" заявили, что мэрия Махачкалы неправомерно выставила на торги под жилую застройку участок на берегу озера Ак-Гель, возвращенный в собственность города в бытность мэром Салмана Дадаева (возглавлял администрацию города с 2019 по 2022 год, - прим. "Кавказского узла"). Они потребовали остановить торги и провести публичные слушания с горожанами. Активисты также сообщили что управление антимонопольной службы назначило на 13 марта рассмотрение дела против управления имущественных и земельных отношений Махачкалы. 13 марта стало известно, что мэрия Махачкалы отменила торги на право аренды участков на берегу озера Ак-Гель и в Эльтавском лесу. Активист движения "Город наш" Арсен Магомедов отметил, что активная позиция горожан способна влиять на решения городских властей.

Управление федеральной антимонопольной службы Дагестана прекратило дело в отношении управления имущественных и земельных отношений Махачкалы о передаче участка на территории озера Ак-Гель, которое было возбуждено после обращения в ведомство движения "Город наш", сообщило сегодня РИА "Дагестан".

В ходе рассмотрения дела было установлено, что администрация в регламентированные законом сроки вынесла распоряжение об отмене аукциона. "Дело прекращено из-за отсутствия предмета спора", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Первые упоминания об озере Ак-Гёль встречаются в исторических источниках XVIII века. Ученые доказали, что оно когда-то было частью Каспийского моря, в советские времена в озере разводили рыбу, но в девяностых годах это дело было заброшено, и озеро начали застраивать. Озеро Ак-Гёль могло бы стать центром притяжения туристов и горожан, как место, где можно прогуливаться по набережной всей семьёй или сидеть в тиши приозёрного парка, сказала ранее корреспонденту "Кавказского узла" экскурсовод Яна Мартиросова. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Патимат Махмудовой "Прогулка в защиту озера Ак-Гёль".

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