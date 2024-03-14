93 семьи эвакуированы после взрыва в жилом доме в Тбилиси

14 марта 2024, 15:35

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Взрыв произошел в коммерческом помещении на первом этаже многоэтажного дома в Тбилиси. Власти отчитались об размещении в гостиницах 93 семей.

Сильный взрыв произошел сегодня в жилом корпусе по улице Самтредской, 2 в Дидубийском районе Тбилиси, жильцов дома, в котормо проживают 93 семьи, временно разместили в гостиницах, сообщила мэрия Тбилиси. "Население своевременно вывели из здания. Управа Дидубийского района обеспечила их размещение в гостиницах. После изучения состояния здания станет известно, вернется ли население в данный корпус или будет временно переведено в арендованное жилье, пока здание не укрепят", - сообщила мэрия.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил сегодня, что власти города окажут помощь всем семьям, чьи квартиры были повреждены в результате взрыва, проинформировало агентство "Грузия Online".

По данным службы по чрезвычайным ситуациям, предположительно, взрыв был вызван утечкой природного газа, в результате происшествия никто не пострадал, сообщило "Интерпрессньюс" со ссылкой на представителей службы.

Взрыв произошел в банкетном зале на первом этаже. В последнее время там проходил ремонт, объект не функционировал. Взрывной волной выбило окна в соседних домах, оставленных рядом автомобилях и коммерческих объектах, сообщило агентство "Новости Грузия".

Взрыв произошел около трех ночи, в результате были полностью разрушены первые два этажа бокового входа, рассказала одна из жительниц дома "У нас на девятом этаже только окна разбиты. Это чудо, что в результате такого ужасного взрыва обошлось без жертв, мысли об этом как-то облегчают мой стресс и страх. На первом этаже находится коммерческое помещение, где идет ремонт. Что произошло, что стало причиной столь мощного взрыва, мы до сих пор не знаем", - процитировало сегодня издание "Нетгазети" слова жительницы дома Нино Бекелидзе.

"Кавказский узел" также писал, что взрыв газа и пожар произошли в декабре 2021 года в девятиэтажке в одном из районов Тбилиси. Серьезно пострадал хозяин квартиры, госпитализированы также четверо его соседей.

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