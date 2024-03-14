Махачкалинцы рассказали о традициях домашних ифтаров в Рамадан

14 марта 2024, 02:46

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Сокращение рабочего дня для женщин на время Рамадана облегчит многим семьям соблюдение религиозных традиций, считает махачкалинский имам. Опрошенные "Кавказским узлом" жители города высказали мнение, что рабочий график не мешает придерживаться правил поста.

Как сообщал "Кавказский узел", в регионах Северного Кавказа муфтияты нередко объявляют датой начала Рамадана дни, отличные от тех, что устанавливает ДУМ России. В 2024 году в большинстве республик Северного Кавказа днем начала Рамадана объявлено 11 марта, а в Дагестане первым днем Рамадана духовное управление объявило 12 марта.

Рамадан - девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста (ас-саум), духовного и нравственного очищения, а также укрепления веры и воли. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. В соборных мечетях Северного Кавказа в дни Рамадана каждый вечер проходят коллективные ифтары (разговения), говорится в справке "Кавказского узла" о Рамадане.

В месяц Рамадан мусульмане обязаны молиться пять раз в день в определенное время и совершать пожертвования. Правила поста запрещают принимать пищу и иметь интимную близость во время всего светового дня, обдумывать порочные мысли и злые намерения, принимать лекарства (кроме случаев крайней необходимости), пить алкоголь и курить.

«В этом году месяц Рамадан приходится на середину марта и апреля, постящимся надо будет отпускать пост уже к шести часам вечера. А это время, когда люди все еще находятся на работе, а значит не у всех будет возможность заранее пойти домой, чтобы приготовить еду для семьи к ифтару (разговению). В связи с этим мы обращаем внимание руководства Дагестана и правительства республики и просим их сократить для сотрудников женского пола рабочий день в государственных и муниципальных учреждениях на месяц рамадан на один-два часа, чтобы женщины могли успеть домой и приготовить еду для семьи», - опубликовал обращение читателей телеграм-канал «Спросите у Расула».

Согласно сервису «Яндекс Погода», 13 марта в Махачкале световой день начался в 6.05 мск, а заход солнца наступил в 17.53 мск.

Имам одной из махачкалинских мечетей Мухаммадрасул рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что пост держится с момента рассвета до заката солнца. В это время запрещается употреблять пищу и пить воду.

Разговение люди проводят обычно в кругу друзей, родственников и соседей. Угостить постящегося пищей считается большой заслугой для мусульманина.

«Женщины заранее готовят дома еду. Учитывая, что на ифтар часто собираются много людей, приходится предварительно купить продукты, много времени провести у плиты. Для работающих женщин в месяц Рамадан это довольно трудно, учитывая, что они работают до 18 часов. Если бы власти решили пораньше отпускать женщин с работы, хотя бы на час, это было бы воспринято положительно», - считает имам.

«Я работаю в городской бюджетной организации, у нас рабочий день до 18 часов. Никаких привилегий по сокращению рабочего графика у меня и других коллег нет. Я заранее готовлю еду. Нет принципиальных указаний, что пост надо строго в определенное время отпускать, можно и позже. Муж ест, что есть дома, или ждет меня с работы», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» жительница Махачкалы Написат.

«У нас в подведомственной министерству бюджетной структуре строгий распорядок работы. В нашей семье не держат пост. Некоторые коллеги отпрашиваются пораньше уйти с работы. На зарплате это не сказывается, но начальством не очень приветствуется», - говорит Марьям.

Руководитель сети частных продовольственных магазинов Абдулла рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что в месяц Рамадан он продлил график работы с 21 до 23 часов.

«В основном у нас работают женщины, есть те, кто отпрашивается пораньше, чтобы приготовить дома еду на разговение. В этом случае я прошу заранее подыскать себе замену, иначе это скажется на рабочем процессе», - говорит предприниматель.

«Я работаю учителем в школе, у нас есть возможность пораньше уйти домой. Не понимаю ажиотажа не тему разговения. Можно с утра приготовить еду и оставить на вечер, мы так дома и делаем. Не обязательно устраивать пышные застолья, как это у нас часто наблюдается», - рассказала Аминат.

В месяц Рамадан 18 благотворительных фондов объединились, чтобы помочь нуждающимся. В приложении благотворительного краудфандинг-проекта Tooba с 11 марта по 10 апреля пользователи смогут пожертвовать средства сиротам, малоимущим, больным, а также помочь в строительстве центра реабилитации детей-инвалидов и организовать раздачу горячих обедов для бездомных, - рассказали корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе Tooba.

В частности, фонд «Тут добро» организует ифтар для нуждающихся семей, детей-сирот и детей-инвалидов Махачкалы. Помочь с оплатой аренды зала, закупкой еды и подарков возможно через мобильное приложение Tooba.

Фонд «Жизнь без слез» планирует организовать ифтар для детей с тяжелыми нарушениями развития и их родителей. «В 2023 году в Рамадан через Tooba было совершено переводов на сумму свыше 137 миллионов рублей. Команда приложения рассчитывает, что в этом году удастся преодолеть планку в 200 миллионов рублей», - сообщил представитель Tooba.

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