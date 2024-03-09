Пассажиры разговаривают с сотрудниками авиакомпании. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Осторожно, новости!" от 09.03.24, https://t.me/ostorozhno_novosti/24053

09 марта 2024, 23:37

Пассажиры рейса FlyDubai двое суток ждут вылета в Минводах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рейс в Дубай авиакомпании FlyDubai должен был вылететь из Минеральных Вод в ночь на 8 марта, однако пассажиры до сих пор находятся в аэропорту. Они пожаловались, что их не обеспечили должным питанием и не выдают справки для получения компенсаций.

Рейс FZ 954 должен был вылететь в Дубай ранним утром 8 марта. Но из-за поломки самолета Boeing 737 люди застряли в аэропорту. Им отказались оперативно предоставить новый самолет, а из питания выдали "лимонад и шаурму", сообщил сегодня Telegram-канал "Осторожно, новости!". Пассажиры рассказали, что их "заставляют решать вопрос самостоятельно, подавая напрямую жалобы на английском языке в представительство компании в ОАЭ".

"С часу ночи 8 марта мы находимся вот в таком состоянии. Мы по семь часов ждем в аэропорту, а потом нам говорят, что рейс отменен. Нас так возят уже два раза. Сегодня нас опять вывезли рано утром. Мы были там, нам обещали провести регистрацию, а потом опять все отменили. То есть мы стояли с 09.00 утра, ждали регистрацию, в 13.00 нам сказали, что вылета не будет. И в районе 15.00-16.00 опять начали развозить по гостиницам. Мы голодные, мы измученные, мы все иногородние, потому что это вылет из Минеральных Вод. Кто из Ростова-на-Дону, кто из Сочи, кто из Краснодара, кто из Дагестана, кто откуда сюда приехал, чтобы улететь. У людей стыковочные рейсы, путевки сгорели. Это ужасно", — приводятся в публикации слова одного из пассажиров.

Как следует из видео, приложенного к публикации, пассажиры на повышенных тонах разговаривают с представителями компании. В частности они требуют представить самолет взамен поломанного в течение нескольких часов и выдать справку об отмене рейса. "Девушка, на каком основании вы нам не даете справку на английском языке?" - возмущенно спрашивает сотрудницу компании одна из пассажирок.

В видео также продемонстрирован фрагмент обращения вФрагмент заявления в транспортную прокуратуру. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Осторожно, новости!" от 09.03.24, https://t.me/ostorozhno_novosti/24053 транспортную прокуратуру. В жалобе пассажиры указали, что представители авиакомпании пояснили им, что самолет сломан и ему требуется ремонт, и необходимо сутки  ждать бригаду техников. 

Жалоба одной из пассажирок опубликована в Telegram-канале MinVody_LIFE (новости МинВод / Минеральные Воды). "Пожалуйста, примите меры и участие в жизни 172 пассажиров отмененного рейса компании fly dubai 8.03.24 в 3.50. По сей день мы находимся в Минеральных Водах, не имея нормальной пищи и воды, детского питания! Представители авиакомпании не решают нашу проблему. Справки об отмене рейса нам отказываются выдать! Без них получение компенсации невозможно", - указано в анонимном сообщении, которое опубликовано вечером 9 марта в Telegram-канале MinVody_LIFE (новости МинВод / Минеральные Воды).

На онлайн-табло аэропорта указано, что вылет задерживается. Самолет должен был вылететь в 03.50 мск 8 марта. Ориентировочное время вылета - 05.30 мск 10 марта.

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Примечание:

"Суд счел законной проверку Ольги Бегретовой в аэропорту", "Ураган привел к задержке пассажирских поездов на Кубани и отмене авиарейсов", "Махачкалинцев обрадовал запуск автобусного маршрута в аэропорт".

Автор: "Кавказский узел"

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