Суд проигнорировал требование родителей школьников отозвать учебник по истории Армении

09 марта 2024, 02:04

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Суд отказался принять иск с требованием отозвать учебник 7-го класса по истории Армении, заявив, что был нарушен двухмесячный срок обжалования приказа о включении его в школьную программу, сообщил адвокат Ара Зограбян. В учебнике огромное количество фактических ошибок, искажений исторических фактов, заявили эксперты. Независимый эксперт изучит замечания, после чего будет решено о судьбе учебника, сообщила представитель Минобразования Армении Карине Бабаян.

Как писал "Кавказский узел", родители семиклассников подали коллективный иск подали к министерству образования, науки, культуры и спорта Армении, они потребовали отозвать новый учебник по истории страны, содержащий множество недочетов. Об этом сообщил адвокат Ара Зограбян, представляющий интересы родителей.

Суд отказался принять иск с требованием отозвать учебник 7-го класса по истории Армении, сообщил 8 марта корреспонденту «Кавказского узла» бывший глава Палаты адвокатов Армении, адвокат Ара Зограбян.

По его словам, адвокаты обжалуют судебный отказ после получения постановление суда. «Учебник по истории включили в школьную программу приказом министра образования от августа 2023 года. Суд счел, что нарушен двухмесячный срок обжалования приказа. Мы не согласны с выводами суда и подадим апелляционную жалобу», - отметил Зограбян.

Адвокат утверждает, что учебник противоречит положениям закона об образовании. «К исковому заявлению были прикреплены многочисленные замечания ученых, которые указали на искажения исторических фактов», - подчеркнул он.

Координатор инициативной группы родителей Арман Мхитарян считает недопустимым искажение исторических фактов.

«Роль истории очень важна при формировании самоидентичности. Это биография народа. Автор преднамеренно искажает исторические факты. Делается все, чтобы стереть нашу самоидентичность, связь с Армянским нагорьем. Представить нас пришлыми племенами. Это политика турецкого правительства», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, опечатка может быть грамматическая, но не содержательная, отметил Мхитарян. «Что получается? Автор ошибся, нарисовав Азербайджан на карте I века? Или не указав на ней провинцию Васпуракан? Это не опечатки, это искажение. Выпускник вуза не защитит диплом, если у него будет неточность в дипломной работе, ошибка врача-хирурга будет стоить жизни пациента. А тут целое поколение лишают возможности получить знания. Длительное время в общественное сознание пытаются внушить, что история – неважная дисциплина, всего лишь цепочка каких-то дат. Но история – академическая наука», - подчеркнул Мхитарян.

Директор историко-научного музея-заповедника «Эребуни», доктор археологии Микаэл Бадалян сообщил, что 19 ученых представили на более чем 30 страницах свои замечания по поводу учебника по истории для 7-го класса. Помимо него, школьный учебник раскритиковали, в частности, директора Института археологии и этнографии и Института истории, исполняющий обязанности директора Института востоковедения, заведующие факультетов истории Ереванского государственного и Педагогического университетов.

«Еще свыше 30 страниц замечаний представил отдел Средневековья Института истории. <...> Среди них есть как неточности и опечатки, так и грубейшие ошибки. Учебник должен быть изъят из образовательного процесса, так как искажает основы армянской самоидентичности и происхождение армянского народа, исторические факты об Урарту и эпохе Тиграна Великого, христианства и Армянской Апостольской церкви», -заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, в учебнике по истории почти нет страницы, где не искажались бы исторические факты. «В ходе дискуссии на Общественном телевидении с автором учебника Смбатом Ованнисяном я, листая страницу за страницей, указывал ему на ошибки, и он соглашался с моими замечаниями. Для него искажения были просто опечатками. Автор пытается апеллировать тем, что книга позволяет развивать у детей критическое мышление, однако это катастрофа. Целое поколение лишают права на качественное образование», - считает Бадалян.

Учебник позволяет развивать у детей историческое мышление, заявил Общественному телевидению автор учебника по истории Смбат Ованнисян. «Важен не исторический факт, а самостоятельный анализ события. Не надо зубрить исторические даты. Эпоха, когда историю считали сокровищницей знаний, прошли», - сказал он. В основе прежних книг в центре было содержание, этот учебник придает важность содержанию, однако параллельно ему приоритет отдается заданиям, из-за чего содержание расширяется, добавил Ованнисян.

Доктор археологии отметил отсутствие в скандальном учебнике связи Еревана с Эребуни. «Ереван – самый древний город в мире. И Эребуни имеет к Еревану непосредственное отношение. Об этом говорят не только армянские, но и ведущие мировые ученые. Но в учебнике нет и строчки о связи Эребуни с Ереваном. При этом автор не гнушается пространных рассуждений о гареме царя Менуа», - пояснил директор музея, добавив, что автор учебника по истории защищался по теме французской школе «Анналов».

Искажение исторических связей Ереван и Эребуни выгодно Азербайджану, полагает он. «Автор учебника, в частности, на карте эпохи империи Тиграна Великого указывает страны, которые образовались на месте империи. Там, где Грузия, указано историческое название Вирк, но там, где Азербайджан, автор решил умолчать об историческом Агванке. Автор на каждое замечание заявляет, что это опечатка. А государство не желает привлечь к ответственности автора за столь небрежную работу? В конце концов, учебник издан на деньги налогоплательщиков. В редакторской работе также множество упущений. Кстати, редактором учебника является супруга Ованнисяна», - сказал Бадалян.

Он также рассказал, что эксперты указали на ошибки и искажения на встрече с министром образования. «Все ученые, за исключением одного, на встрече с министром подчеркнули, что учебник должен быть изменен. Десятки ошибок и искажений. Оформление также желает лучшего. В каменном веке нет ни одной иллюстрации предмета быта той эпохи. Нам обещали, что автор посмотрит и сообщит, какие замечания принимает. Но, по сути, можно сказать, что эти договоренности не были соблюдены. Министр с парламентской трибуны заявляет, что книгу не будут изымать. В дальнейших дискуссиях не вижу смысла. Впечатление, что нас используют, чтобы время оттянуть. И часто необоснованно пытаются придать научным обсуждениям политические подтекст, чего не может быть. Ученым с мировым именем нет нужды лезть в бессмысленную полемику», - указал директор музея.

При поверхностном изучении в учебники истории было обнаружено более 150 ошибок, заявила 28 февраля на правительственном часе в парламенте министр образования Жанна Андреасян. По ее словам, это не редакторские ошибки, а фактологические. В то же время она отметила, что об изъятии учебника из школьной программы нет речи.

Бадалян считает также важным общественное участие в отзывы учебника по истории из школьной программы. «Родители и учителя, недовольные качеством книги, должны защитить право детей на образование. Как вариант, можно напечатать альтернативный учебник по истории, раздать его бесплатно детям, снимать видеоролики. Уверен, что армянство окажет содействие в публикации такого учебника», - предложил он.

Эксперт Общеобразовательного управления Минобразования Армении Карине Бабаян сообщила, что министерство поручило автору учебника по истории 7-го класса обобщить замечания экспертного сообщества.

«Эти обобщения даны независимому эксперту, чтобы высказал свое мнение относительно неточностей. После получения его мнения еще раз будет обсуждение, использовать или нет учебник в школе», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, список учебников школьной программы формируется согласно приказу министра образования. «Учебник по истории автора Смбата Ованнисяна создан в июне 2023 года. Прошел экспертизу. В экспертную группу входят восемь человек с не менее семилетним стажем: трое тематических экспертов, в данном случае историки, один эксперт по армянскому языку, художник-дизайнер, педагог-психолог, педагог-методист и врач-гигиенист», - пояснила Бабаян.

В учебную программу учебник по истории включен с сентября 2023 года, обязателен для всех школ и не может быть изменен, добавила представитель Минобразования.

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