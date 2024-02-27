Родители школьников возмутились содержанием нового учебника истории Армении

27 февраля 2024, 06:14

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Коллективный иск подали к министерству образования, науки, культуры и спорта Армении родители семиклассников, которые потребовали отозвать новый учебник по истории страны, содержащий множество недочетов, сообщил адвокат Ара Зограбян.

Интересы группы родителей представляет бывший председатель Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян, который и сообщил о подаче иска.

Поводом для иска стал новый учебник истории Армении для седьмых классов под авторством Смбата Ованнисяна. Зограбян и родители попросили суд признать приказ министра об использовании в школах данного учебника недействительным. Нарекание, в частности, вызвало то, что автор посчитал историю Мовсеса Хоренаци легендой и оклеветал армянскую историю. При этом он не уточнил, сколько родителей подписались под иском, пишет 26 февраля News.am

Мовсес Хоренаци - армянский средневековый историк, автор монументальной работы "История Армении", говорится в Большой российской энциклопедии.

Учебник истории для седьмого класса кандидата исторических наук Смбата Ованнисяна вызвал многочисленные нарекания в академическом сообществе. Историки, в частности, указали на многочисленные ошибки в описании периода государства Урарту, а также отсутствие описания того, что история Еревана начинается с Эребуни, информирует "Спутник-Армения".

По словам директора образовательного фонда "Школа участия" Ваграма Согомоняна, который руководит рабочей группой по редактированию учебника, в него уже внесено 46 исправлений, которые будут разосланы по школам в виде вкладышей. Причем, как он отметил, 15 исправлений являются существенными, 13 связаны с датами, еще 13 - не очень существенны, а пять внесены в связи с орфографическими ошибками. Однако историки утверждают, что внесение поправок не исправит проблему и нужно отозвать учебник.

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