Массовое отравление произошло в исправительном центре Ленинска

08 марта 2024, 11:51

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У восьми осужденных в женском исправительном центре в Ленинске появились симптомы острой кишечной инфекции, начата проверка, сообщило управление Роспотребнадзора по Волгоградской области. Пострадавшим оказана медицинская помощь, отчиталось УФСИН.

Массовое отравление произошло в женском исправительном центре в Ленинске Волгоградской области, сообщил 7 марта анонимный телеграм-канал Mash. "У всех заражённых одни и те же симптомы — температура под 40 градусов, рвота и понос. Несмотря на это, руководство ИЦ не сняло их с производства — они продолжают работать в швейном цехе. Поблажку сделали лишь для тех, кому чересчур плохо", - говорится в публикации. В ней утверждается, что симптомы отравления проявились у 20 женщин.

Опубликованные данные о масштабах отравления сильно преувеличены, сообщил сотрудник пресс-службы областного УФСИН. "Есть несколько пострадавших, им оперативно оказана медицинская помощь, жизни и здоровью ничего не угрожает. На месте работает главный санитарный врач УФСИН по региону во взаимодействии с сотрудниками Роспотребнадзора. Взяты необходимые для исследования пробы", - приводит его слова ИА "Высота 102".

По данным источника, исправительный центр "организован на базе предприятия, которое обеспечивает содержащихся в нем заключенных рабочими местами и пищей". "Впрочем, обитательницы исправцентра обладают некоторой степенью свободы и вполне могут сами себе готовить из продуктов, которые им привозят родственники. Не исключено, что они могли приобрести что-то за пределами центра, так как у них есть право на передвижения вне территории", - приводятся в публикации его слова.

В исправительном центре находятся женщины, отбывшие часть наказания в колонии и не имеющие взысканий от руководства. Перевод в исправительный центр может рассматриваться как один из видов поощрения для осужденных, информирует V1.ru.

Зарегистрировано восемь случаев "заболеваний острой кишечной инфекцией среди поселенцев исправительной колонии, расположенной в г.Ленинск", сообщило в своем телеграм-канале областное управление Роспотребнадзора.

"Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области начато проведение санитарно-эпидемиологического расследования причин возникновения заболеваний. Организованы первичные противоэпидемические мероприятия", - говорится в публикации.

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