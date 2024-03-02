Состояние стадиона в Нальчике дало повод для критики властей

02 марта 2024, 10:31

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Житель Нальчика снял сорняки и сломанное оборудование на стадионе "Трудовые резервы" на видео и опубликовал его в соцсети. Другие нальчане раскритиковали в комментариях чиновников за состояние спортивного объекта. Некоторые из них при этом заявили, что он передан в частные руки.

Видеоролик, на котором житель Нальчика высказал недовольство состоянием стадиона "Трудовые резервы" был опубликован 28 февраля в Instagram-паблике* goloskbr.

Нальчанин пояснил, что пришел на стадион, так как хотел сделать пробежку. "Такое отвратительное состояние вот этого всего. Как можно до такой степени запустить такую территорию, такой комплекс?" – задался он вопросом.

Он снял на видео опоры для трибун. При этом место, где они расположены, поросло травой. Остальная территория стадиона также заросла травой и кустами. Стены спортивного комплекса разрисованы. "Все разбито, все разрушено", – подчеркнул автор ролика.

Этот пост в Instagram-паблике* goloskbr, на который подписаны около 164 тысяч пользователей, на 10.30 мск 2 марта набрал 262 отметки "нравится" и 56 комментариев.

"К сожалению, был огорчён состоянием данного места, так как, многие из нас там бегали, играли в футбол, гуляли. Территория шикарная для развития, и жаль, что она в таком состоянии, а ребятам приходится заниматься в платных секциях, потому, что частная собственность везде. Тренер снимает помещение, аренда большая и приходится родителям платить за тренировки, в то время, как есть такие спорткомплексы, в которых могут заниматься наши и ваши дети бесплатно. Но это, видимо, не столь важный вопрос, как строительство многоэтажек, ведь мы все понимаем, что это не так выгодно для карманов", – написал в комментариях руководитель РОО "Департамент профессионального бокса Кабардино-Балкарии" Даниял Гадиев.

"Власти ждут пока полностью запустится, а потом за копейки кто-нибудь выкупит", – считает zaudin_0007.

"Очень хорошее место для крутого спорткомплекса. Говорят, что ЖК и там хотят построить. Пока не могут договориться. Надоели эти застройки", – написал пользователь marat_alishka.

"Запустить, изгадить, разрушить и потом за копейки выкупить. А если сейчас мы обратимся, с нами даже разговаривать не будут", – считает пользователь dark._.rg.

"А вы пробовали? В интернете много мнений, но почему-то никто не хочет реально шевелится и бегать по инстанциям", – ответил ему пользователь tati_vashkevich.

"Я пробовал не раз, по месту своего жительства. Таких объектов очень много по республике. И есть очень много примеров как такие объекты были проданы с молотка, а на месте этих объектов возведены дома. Проблема не только в одобрении, как только начинаешь интересоваться каким-либо объектом, сразу появляется тот, у которого на этот объект разрешение и планы. Но кроме слов на деле ничего не делается", – ответил dark._.rg.

"На Фурманова был спорткомплекс с бассейном, точно так же разрушилось здание. Теперь с землёй сравняли. Завтра многоэтажка вырастет, наверное. И стадион СКЭП – весь район мальчики в футбол играли, жители по утрам бегали, теперь застраивают. И таких примеров по городу множество", – отметила kardanova2219.

На 10.30 мск 2 марта на сайте администрации Нальчика нет комментариев относительно недовольства жителей состоянием спорткомплекса "Трудовые резервы".

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