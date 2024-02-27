Еврейская община Волгограда попросила власти отдать плиты из бункера Чуянова

27 февраля 2024, 17:56

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Три плиты на которых изображена звезда Давида и начертаны изречения еврейских пророков находятся в бункере Чуянова, заявила еврейская община Волгограда, попросив районные власти передать ей плиты в связи с опасностью их разрушения из-за затоплений. Община намерена плиты реставрировать и выставить на всеобщее обозрение.

Фрагменты внутреннего убранства "старой" синагоги Волгограда, на которых изображена звезда Давида и начертаны изречения еврейских пророков, расположены в затапливаемом грунтовыми водами "бункере Чуянова". Еврейская община обратилась к властям с просьбой передать ей эти плиты и спасти их разрушения. Община намерена плиты реставрировать и выставить на всеобщее обозрение.

Председатель Волгоградского еврейского общинного центра Яэль Иоффе рассказала корреспонденту "Кавказского узла" о том, что недавно община получила осколки трех плит. Они были найдены во время ремонтных работ в подвале одного из многоквартирных домов, расположенных на улице Коммунистическая. Фрагменты плит имели изображение звезды Давида и надписи с изречениями еврейских пророков. По предположению членов еврейской общины, артефакты могут быть фрагментами внутреннего убранства "старой" синагоги, расположенной в центре Волгограда на улице Порт-Саида. Полученные общиной плиты были собраны из фрагментов, реставрированы и размещены на всеобщее обозрение в "новой" синагоге.

"Три плиты, которые сейчас находятся в бункере Чуянова, имеют аналогичные надписи и изображения. Мы считаем, что это фрагменты декора из той же "старой" синагоги. Датируются они, скорее всего, временем постройки синагоги - 1908-1911 годы. Логично забрать их, сохранить от разрушения и выставить на всеобщее обозрение. Сейчас мало кто о них знает в городе, так как бункер закрыт для посещений. Это частица истории еврейского народа. А мы к этой истории относимся бережно", - рассказала Яэль Иоффе.

По словам главы еврейской общины города, плиты, находящиеся в бункере, не являются предметом охраны объекта культурного наследия. Об этом ей сообщил сотрудник профильного отдела городского комитета культуры.

"Именно поэтому мы и обратились с официальным обращением именно в районную администрацию, а не в региональный комитет государственной охраны объектов культурного наследия. Письмо отправили неделю назад. Срок получения ответа 30 дней. Так что пока позиция районной власти по нашему запросу нам неизвестна", - сообщила Яэль Иоффе.

Член Волгоградского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Андрей Суров сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что ему известна плита с надписью на одном из еврейских языков, с изображением звезды Давида. Она служила электрощитом в одном из бункеров Чуянова. "Скорее всего, об этом артефакте и идет речь. Бункер Чуянова. Официальное название памятника - "Подземное убежище, где с 23 августа по 14 сентября 1942 года находился командирский пункт Сталинградского городского комитета обороны". В 1970-х годах он стал объектом федерального значения. Еврейская плита, таким образом, является, скорее всего предметом охраны. По закону ее нельзя ни изменять, ни перемещать. Но стоит вопрос о ее сохранности в условиях подтопления бункера грунтовыми водами. Есть опасность ее разрушения", - заявил он.

По словам Сурова, бункер в течение нескольких десятилетий подвергается разрушению грунтовыми водами и высокой влажностью. Собственник памятника федерального значения обязан сделать все, чтобы разрушения не было и объект культурного наследия был сохранен, - считает Андрей Суров. Собственником же, по утверждению Сурова, является комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Юрист Сергей Иващенко сослался на Приложение к приказу Министерства культуры РФ (от 13 января 2016 года N 28) - "Порядок определения предмета охраны объекта культурного наследия (ОКН), включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об ОКН (памятниках истории и культуры) народов РФ". Иващенко отметил, что утверждение предмета охраны ОКН - "кропотливая работа исследователей и экспертов".

"Необходимо разработать проектную документацию, а позже и сам проект по определению предмета охраны ОКН. Для этого нужно провести комплексные исследования и экспертизы: начиная с археологических, натурных и архивных и заканчивая историко-архитектурными и прочими исследованиями. Затем проект утверждается и предмет охраны ОКН вносится в Единый государственный реестр ОКН", - рассказал Иващенко.

Сергей Иващенко усомнился в том, что подобная "кропотливая" работа была проведена в отношении трех еврейских плит, находящихся в бункере Чуянова. В то же время, юрист отметил, что, если даже плиты являются предметом охраны ОКН, существует законная возможность изменить их статус. Иващенко при этом сослался на пункт 13 указанного выше Порядка определения предмета охраны ОКН. "Понятно, что в случае, если плиты являются предметом охраны ОКН, никто не вправе своевольным образом менять их статус и куда-либо передавать, без прохождения надлежащих бюрократических процедур. Виновному грозит уголовное наказание, согласно статье 243 УК РФ ("Уничтожение или повреждение ОКН народов РФ, включенных в единый государственный реестр ОКН..."). Наказание суровое: от штрафа размером до трех миллионов рублей до реального лишения свободы сроком до трех лет", - предупредил Иващенко.

"Если же плиты не обладают охранным статусом, то их судьбой распоряжается не областной комитет государственной охраны ОКН, а районные власти. И у еврейской общины есть реальные шансы получить эти плиты в свое ведение", - заключил он.

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