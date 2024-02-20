20 февраля 2024, 17:26

Верховный суд оставил в силе приговор убитым в Чечне дагестанцам

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Адвокат Андрей Сабинин, представляющий интересы родных восьми убитых в 2016 году в Чечне жителей Дагестана, в кассационной жалобе требовал отменить приговор по делу о покушении на силовиков и направить дело прокурору или на новое рассмотрение. Верховный суд России счел, что обвинение привело достаточно доказательств виновности погибших и оставил решение в силе.

Как писал «Кавказский узел», 10 марта 2020 года Верховный суд Чечни признал убитых восьмерых дагестанцев виновными в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия, но прекратил уголовное дело в связи с их смертью. Адвокат Андрей Сабинин направил апелляционную жалобу по этому делу в Третий апелляционный суд общей юрисдикции. 10 января 2023 года Европейский суд по правам человека назначил 27 родным убитых 609 тысяч евро компенсации. 5 июля 2023 года стало известно, что апелляционный суд отказал родным погибших в пересмотре дела. Апелляционный суд никак не учел решение ЕСПЧ, который возложил на власти ответственность за гибель восьми молодых дагестанцев в Чечне, заявили родные погибших и пообещали обжаловать приговор в вышестоящей инстанции.

Жители Дагестана Гашим Узданов, Пахрудин Махаев, Ислам Магомедов и Шамиль Джамалутдинов пропали 28 сентября 2016 года по дороге из Каспийска в Махачкалу. 4 октября того же года в Хасавюрте пропали Гусейн Гусейнов (Госен Госенов), Клыч Клычев, Шамиль Джамалутдинов и Камиль Джамалудинов. Силовики утверждали, что эти люди готовили теракт и были убиты в перестрелке. По версии силовиков, инцидент произошел в ночь на 9 октября 2016 года в Гудермесском районе Чечни, когда полицейские пытались остановить две легковые автомашины. Из них был открыт огонь. В перестрелке были убиты восемь предполагаемых боевиков и ранены четверо полицейских, заявили в МВД Чечни. Сотрудники МВД Чечни были представлены к госнаградам. Свое предложение наградить полицейских Рамзан Кадыров ранее объяснил тем, что «они, рискуя жизнью, нейтрализовали особо опасных бандитов». 

Верховный суд России оставил в силе приговор убитым в 2016 году жителям Дагестана, уголовное дело в отношении которых было прекращено, сообщило сегодня издание «Кавказ.Реалии»*. 

В кассационной жалобе адвокат Андрей Сабинин просил вернуть дело прокурору или на новое судебное рассмотрение, так как «причастность обвиняемых к совершению преступления материалами дела не доказана». Он, в частности, указал, что на месте, где были обнаружены машины с погибшими жителями Дагестана, обнаружены 235 гильз, часть из них была выпущена из автоматов потерпевших и свидетелей. 132 гильзы выпущены из семи автоматов, принадлежность которых неизвестна, но ни одна из них не была выпущена из автоматов, обнаруженных в сгоревших автомобилях. Адвокат в кассационной жалобе предположил, что автомобили погибших жителей Дагестана были обстреляны дважды. 

На бронированном автомобиле потерпевших — сотрудников МВД — было обнаружено 7 повреждений, высота расположения которых (1440 и 1600 мм) исключает их образование в результате стрельбы из автомобилей обвиняемых и характер повреждений на данном автомобиле также противоречит показаниям потерпевших и свидетелей. Факт взрыва гранаты РГД-5 на месте происшествия, о чем говорят потерпевшие, не установлен. По заключениям экспертов на одежде потерпевших повреждений и следов воздействия взрывчатых веществ не обнаружено», — указал адвокат. 

Суд отметил, что заявления адвокатов противоречат материалам дела и выводам экспертов. «То обстоятельство, что на автомашинах погибших не обнаружено следов взрыва гранаты, эксперт объяснил выгоранием автомашин, а следы его воздействия на одежде потерпевших могли не сохраниться из-за многочисленных стирок. Кроме того, из показаний потерпевших следует, что у них спустя много времени после происшедших событий была изъята не та форменная одежда, в которой они были одеты на месте происшествия», — говорится в определении Верховного суда России, которое опубликовано на его сайте. 

Наличие гильз, которые не принадлежали обвиняемым и силовикам, суд объяснил учебными стрельбами. «Наличие на месте происшествия гильз, стреляных из экземпляров оружия, не принадлежащего свидетелям и потерпевшим, объясняется тем <...>, что ранее место боестолкновения  использовалось как полигон для проведения практических занятий по огневой подготовке», — указано в определении. 

Суд оставил приговор в силе, а кассационную жалобу адвоката — без удовлетворения, следует из текста определения, которое было вынесено 13 февраля.

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Примечание:

"Адвокат указал на нестыковки в версии обвинения по делу убитых в Чечне дагестанцев", "Свидетель подтвердил версию о похищении убитых в Чечне дагестанцев", "Мать погибшего дагестанца назвала неэффективным расследование его похищения".

Автор: "Кавказский узел"

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