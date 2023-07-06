Родные убитых в Чечне дагестанцев выразили разочарование решением суда

06 июля 2023, 20:13

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Апелляционный суд никак не учел решение ЕСПЧ, который возложил на власти ответственность за гибель восьми молодых дагестанцев в Чечне, заявили родные погибших и пообещали обжаловать приговор в вышестоящей инстанции.

Как писал "Кавказский узел", 10 марта 2020 года Верховный суд Чечни признал убитых восьмерых дагестанцев виновными в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия, но прекратил уголовное дело в связи с их смертью. Адвокат Андрей Сабинин направил апелляционную жалобу по этому делу в Третий апелляционный суд общей юрисдикции. 10 января Европейский суд по правам человека назначил 27 родным убитых 609 тысяч евро компенсации. 5 июля стало известно, что апелляционный суд отказал родным погибших в пересмотре дела.

Жители Дагестана Гашим Узданов, Пахрудин Махаев, Ислам Магомедов и Шамиль Джамалутдинов пропали 28 сентября 2016 года по дороге из Каспийска в Махачкалу. 4 октября того же года в Хасавюрте пропали Гусейн Гусейнов (Госен Госенов), Клыч Клычев, Шамиль Джамалутдинов и Камиль Джамалудинов. Силовики утверждали, что эти люди готовили теракт и были убиты в перестрелке. По версии силовиков, инцидент произошел в ночь на 9 октября 2016 года в Гудермесском районе Чечни, когда полицейские пытались остановить две легковые автомашины. Из них был открыт огонь. В перестрелке были убиты восемь предполагаемых боевиков и ранены четверо полицейских, заявили в МВД Чечни. Сотрудники МВД Чечни были представлены к госнаградам. Свое предложение наградить полицейских Рамзан Кадыров ранее объяснил тем, что "они, рискуя жизнью, нейтрализовали особо опасных бандитов".

Решение суда отказать в пересмотре дела не удивило, рассказала мать Гашима Узданова Аида. "Я надеялась на другое решение, но понимаю, что никому уже не хочется разбираться, что произошло и что было на самом деле", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, за все эти годы после убийства сына к их семье не было никакого внимания со стороны властей. "Наша семья не сталкивалась за эти годы с каким-то давлением, проверками, обысками. Но также не было внимания в хорошем смысле, то есть никто не предлагал помочь, не оказывал поддержку", - отметила она.

Умрайхан, мать Ислама Магомедова, полна решимости идти до конца и доказать невиновность своего сына. "Мне терять нечего, это моя главная цель в жизни. Столько там нестыковок, вранья, обмана, вы даже не представляете. Я хочу, чтобы все это вышло наружу, чтобы все знали, что там на самом деле произошло. Все родители готовы бороться до конца, несмотря на всякие сложности", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, за это время обыски и проверки не проводили, но домой с разными вопросами заходили. "В последний раз где-то год назад к нам приходили силовики, задавали разные вопросы, интересовались, где моя сноха. Но особо не беспокоили, не могу сказать, что прямо какое-то внимание было к нам", - отметила она.

Бурлият, мать Пахрудина Махаева тоже готова бороться до конца. "Третий кассационный суд города Сочи оставил без изменения решение Верховного суда Чечни. Что будет дальше, пока не знаем. Но мы говорили адвокату, что пойдем до конца. Мы хотим восстановить справедливость и доказать, что решения судов незаконны", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, российские суды не обращают никакого внимания на вердикт ЕСПЧ. "Решение ЕСПЧ озвучивалось на заседаниях и адвокатом, и родителями. Но на это не было никакой реакции, во внимание не принимают.", - подчеркнула она.

Президент России Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал принятый Госдумой законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года. Постановления ЕСПЧ больше не являются основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами.

Бурлият также рассказала, что за это время к их семье не было внимания со стороны силовиков. "Наша семья не сталкивалась с давлением со стороны органов. Но, как мне известно, жены ребят все на профучете и их дети тоже", - сообщила она.

Адвокат Юлия Антонова, временно представлявшая интересы родственников убитых, подтвердила, что суд не учел решение ЕСПЧ по этому делу. "Решение ЕСПЧ было известно, однако оно какого-либо влияния ни на суд первой инстанции, ни на суд второй инстанции не оказало", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". По ее словам, следующий шагом будет обжалование решения об отказе пересмотреть дело в кассационном суде.

Напомним, что 16 сентября 2022 года Российская Федерация перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека. Однако ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации, при условии, что они имели место до этого дня. Ранее, 16 марта 2022 года, стало известно, что в связи с выходом России из Совета Европы ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта 2022 года, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения – исполнены, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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