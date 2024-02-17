Политологи сочли фикцией раннюю предвыборную кампанию "Грузинской мечты"

17 февраля 2024, 07:59

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В Грузии правящая партия "Грузинская мечта" начала встречи с избирателями перед выборами в парламент осенью, однако до выборов ситуация на политическом поле может поменяться несколько раз и потому эти встречи преждевременны. Без использования административного ресурса у партии нет шансов на победу, в случае честных и свободных выборов она потеряет власть, считают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи.

Председатель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение" Ираклий Гарибашвили в ближайшие 100 дней намерен посетить все регионы Грузии для проведения встреч с представителями партии, ее электоратом и избирателями. Основная цель поездок – ознакомление с нуждами населения, для определения предвыборной кампании партии к осенним парламентским выборам.

"Наша заявленная цель – получить максимальный результат на этих выборах, для этого нам необходимо максимально мобилизовать наши ресурсы и активы, чтобы получить сильную победу и сильный результат. Повторяю, что наша цель – получить конституционное большинство на последующих парламентских выборах", – заявил Гарибашвили, слова которого приведены в сообщении пресс-службы "Грузинской мечты", направленном корреспонденту "Кавказского узла".

Гарибашвили заметил, что партия находится на связи "с парламентом и исполнительной властью".

Каждая партия, участвующая в выборах, говорит о свей победе на выборах, об этом говорят и оппозиционные партии. Это обычные предвыборные заявления, рассчитанные на своих избирателей и тех, кто еще не определился кого поддержит на выборах, отметил координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе.

"Грузинская мечта" опирается на опросы, проведенные для внутреннего пользования. Обнародованные результаты соцопросов, не указывают на убедительную победу, ни ее, ни оппозиции. До выборов остается примерно восемь с половиной месяцев и за это время многое может произойти, что способно оказать влияние на выборы. Нападки Евросоюза на учредителя "Грузиской мечты" Бидзину Иванишвили мобилизуют ее избирателей, так как они видят попытку Евросоюза привести к власти в Грузии выгодное правительство и политическую силу – прозападную оппозицию", – сказал аналитик корреспонденту "Кавказского узла".

Подобное заявление не может сказаться на результатах выборов кардинальным образом. В основном избиратели исходят из собственных соображений – выгодно или нет. Из проводимых соцопросов следует, что для большинства избирателей неприемлемо возвращение к власти третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и учрежденной им оппозиционной партии "Единое национальное движение", добавил политолог.

Анджапаридзе обратил внимание, что согласно Избирательному кодексу, принимать участие в выборах партии могут только самостоятельно, запрещено создание избирательных блоков и коалиций, запрещено представителям одной партии баллотироваться по спискам другой.

"В случае объединения, партия должна пожертвовать своей идентичностью и слиться с другой", – сказал он.

Проевропейские заявления грузинских властей, не соответствуют их реальным действиям, считает бывший депутат парламента, профессор Грузинского университета имени Ильи Чавчавадзе Давид Дарчиашвили. "По вопросу интеграции в Европу остаются голословные декларации и шаги самого Брюсселя, давшего возможность получить статус кандидата в члены Евросоюза. От самого Гарибашвили никогда не было серьезных шагов в направлении евроинтеграции. Для "Грузинской мечты" главное сохранить власть", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Евросоюз ожидает от Грузии проведение реформ, в том числе свободы судебной власти и реформы избирательной системы. Однако при их полноценном проведении, "Грузинская мечта" может потерять власть, как и при проведении свободных выборов, отметил Дарчиашвили.

Он считает, что для того, чтобы "Грузинской мечте" победить на выборах, ей придется пойти на использование административного ресурса и подкупать избирателей.

"Видно, что у "Грузинской мечты" расчет на фальсификацию, с запугиванием и подкупом избирателей. К этому добавляется растущее недовольство – вдруг не получится. У партии есть свой электорат, который окажет ей поддержку при любых обстоятельствах. Это заявление Гарибашвили сделано с расчетом на него и запугивание других – все равно останемся у власти", – сказал он.

На сегодня в Грузии нет предпосылок для организационного объединения оппозиции, полагает также он.

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