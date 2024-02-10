10 февраля 2024, 12:54

Контрактник из Астраханской области погиб на Украине

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Руслан Альжанов погиб в военной операции на Украине, сообщил глава Красноярского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 264 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", Рустам Карабураев и Николай Корж погибли в военной операции на Украине, сообщили 29 января представители властей Приволжского района. Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 263 бойцов из Астраханской области.

9 февраля прошло прощание с 43-летним Русланом Альжановым из села Красный Яр, который "погиб при выполнении боевого задания в зоне проведения спецоперации", сообщил в своем телеграм-канале глава Красноярского района Руслан Бисенов.

"Родился наш земляк в селе Красный Яр. В 1998 году окончил Красноярскую СОШ №1, затем поступил в профтехучилище № 25. В 1999 году был призван на срочную службу в рядах Российской армии. После демобилизации Руслан устроился водителем в ОВД Советского района города Астрахани. С 2008 по 2010 гг. служил по контракту в Вооруженных Силах РФ, по окончании которого работал строителем, монтажником в различных организациях", - приводится в публикации биография погибшего.

В мае 2023 года Руслан Альжанов заключил контракт с Минобороны, он служил в мотострелковой бригаде в звании рядового, отмечается в сообщении.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 264 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Мобилизованный из Волгоградской области погиб в военной операции", "Боец из Камышина погиб в военной операции", "Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов".

Автор: "Кавказский узел"

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