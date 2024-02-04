Два бойца из Астраханской области погибли в военной операции

04 февраля 2024, 15:00

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Рустам Карабураев и Николай Корж погибли в военной операции на Украине, сообщили представители властей Приволжского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 263 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", Азамат Бисенгалиев и Вячеслав Борденков погибли на Украине, сообщили 27 января власти двух районов Астраханской области. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 261 бойца из этого региона.

В Приволжском районе Астраханской области вручены награды родителям Рустама Карабураева и Николая Коржа, погибших в военной операции на Украине, сообщило 29 января на своем сайте государственное казенное учреждение "Центр социальной поддержки Приволжского района".

Рустам Карабураев родился в 1991 году, работал водителем скорой помощи, а в октябре 2022 года в качестве добровольца отправился в зону военной операции, говорится в публикации. "Был назначен командиром 136 отдельной гвардии мотострелковой бригады и оператором-наводчиком. […] 20 сентября 2023 года во время боевой операции Рустам Карабураев погиб", - сообщило ведомство.

Николай Корж родился в 1980 году, в августе 2022 года "принял участие в специальной военной операции в качестве добровольца". "Был ранен, после госпиталя вернулся в подразделение и был назначен командиром взвода. 14 октября 2022 Николай Корж при исполнении боевой задачи в городе Лисичанск, находящийся на территории Луганской Народной Республики, погиб", - говорится в публикации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 263 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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